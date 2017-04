Formazioni Serie B: uno schieramento del Benevento per la stagione in corso (LAPRESSE)

PROBABILI FORMAZIONI, SERIE B NEWS: GLI SCHIERAMENTI DELLE PARTITE (38^ GIORNATA) - Sempre protagonista la Serie B: quali sono le probabili formazioni della 38^ giornata? Prima ricordiamo l’elenco delle partite in programma in questo ultimo turno infrasettimanale di un campionato sempre molto intenso: oggi lunedì 24 aprile c’è l’anticipo Vicenza-Novara alle ore 20.30. Martedì 25 le altre dieci partite: alle ore 12.30 Salernitana-Bari, alle ore 15.00 Ascoli-Avellino, Brescia-Ternana, Entella-Latina, Frosinone-Spezia, Pisa-Pro Vercelli, Spal-Cittadella; si prosegue poi alle ore 18.00 con Cesena-Benevento, infine alle ore 20.30 Carpi-Trapani e Perugia-Verona. Passiamo ora alle probabili formazioni e agli schieramenti previsti per la 38^ giornata di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA-NOVARA (lunedì ore 20.30) - Nell’anticipo del Menti non ci potrà essere il biancorosso De Luca, che è stato squalificato dal giudice sportivo. Per il Vicenza ci sono anche due giocatori diffidati, cioè Siega e Giacomelli. Nel Novara invece non abbiamo giocatori squalificati, ma ci saranno ben quattro diffidati, dunque a rischio in caso di cartellino giallo: si tratta di Casarini, Dickmann, Kupisz e Sansone.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-BARI (ore 12.30) - Uno squalificato per parte in vista del lunch match che si disputerà allo stadio Arechi: Ronaldo nella Salernitana e Parigini del Bari, il quale dovrà osservare uno stop di ben due giornate. Ampliando la nostra analisi anche ai diffidati, ecco che nella Salernitana troviamo Perico e Schiavi, mentre per il Bari sono sotto diffida Basha, Floro Flores e Micai.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI-AVELLINO - Nell’Ascoli non ci sono giocatori squalificati, mentre dopo la scorsa giornata il giudice sportivo ha fermato l’attaccante dell’Avellino Ardemagni. I bianconeri marchigiani hanno una situazione invidiabile dal punto di vista disciplinare, dal momento che hanno pure un solo diffidato, Bianchi. Per l’Avellino invece sono a rischio squalifica, che scatterà al prossimo cartellino giallo, tre giocatori: Castaldo, D’Angelo e Radunovic.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA-TERNANA - Ricordiamo che le Rondinelle non avranno a disposizione lo squalificato Blanchard per la partita che giocheranno allo stadio Rigamonti contro la Ternana, nella quale invece è stato fermato dal giudice sportivo Avenatti. Quanto ai diffidati, nel Brescia sono Dall’Oglio e Martinelli, mentre nella Ternana l’elenco è decisamente lungo e comprende La Gumina, Ledesma, Meccariello e Petriccione.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA-LATINA - Assenza pesante nella trasferta di Chiavari per il Latina, che dovrà fare a meno dell’attaccante Corvia, squalificato dal giudice sportivo dopo la scorsa giornata. Nessun giocatore invece è stato fermato per quanto riguarda l’Entella, che deve solo fare i conti con quattro diffidati: Ammari, Belli, Iacobucci e Troiano. Nel Latina invece c’è un solo giocatore sotto diffida, cioè Rocca.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE-SPEZIA - Nessun giocatore squalificato per il match di domani pomeriggio al Matusa sia nel Frosinone sia nello Spezia. Dunque, dal punto di vista disciplinare dobbiamo tenere conto soprattutto dei diffidati, che sono Crivello, Dionisi, Maiello e Mokulu per i padroni di casa ciociari, Djokovic, Errasti, Nenè e Sciaudone invece per gli ospiti liguri.

PROBABILI FORMAZIONI PISA-PRO VERCELLI - Nessun giocatore squalificato per il match di domani pomeriggio all’Arena Garibaldi sia nel Pisa sia nella Pro Vercelli. Dunque, anche per questa partita dal punto di vista disciplinare dobbiamo tenere conto soprattutto dei diffidati, che sono Crescenzi, Del Fabro e Longhi per i nerazzurri toscani, il solo Legati invece per quanto riguarda i piemontesi.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL-CITTADELLA - Bonifazi della Spal è l’unico giocatore squalificato nelle due squadre che domani pomeriggio si affronteranno allo stadio Mazza di Ferrara. Tuttavia la Spal non ha nemmeno un giocatore diffidato, comunque la situazione disciplinare è ottimale anche per il Cittadella, senza squalificati e con il solo Varnier sotto diffida.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA-BENEVENTO (ore 18.00) - Ben tre squalificati in vista dell’incontro che si giocherà domani allo stadio Manuzzi: si tratta di Renzetti del Cesena e di Ceravolo e Lopez Gasco del Benevento. Assenze dunque significative, alle quali si aggiunge un lungo elenco di diffidati per il Cesena: Cascione, Ciano, Falasco, Garritano e Kone. Per il Benevento invece pesanti squalifiche, ma almeno è diffidato il solo Camporese.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI-TRAPANI (ore 20.30) - Stangata del giudice sportivo ai danni del Carpi, perché Gagliolo è stato fermato per tre giornate mentre Struna dovrà osservare due turni di squalifica. I padroni di casa hanno pure Sabbione in diffida, mentre per il Trapani non ci sono squalificati e i diffidati sono due, cioè Canotto e Visconti.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA-VERONA (ore 20.30) - Nessuno squalificato nel Perugia, mentre il Verona deve fare i conti con ben due giocatori fermati dal giudice sportivo, cioè Ferrari e Siligardi. L’elenco dei diffidati comprende invece Acampora, Di Carmine, Di Chiara e Guberti per la squadra umbra, Valoti più i fratelli Franco e Bruno Zuculini nelle fila dell’Hellas Verona.

