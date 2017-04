RAMON MONCHI A ROMA / A breve l'annuncio del nuovo direttore sportivo. Quali saranno i suoi colpi?

Ramon Monchi - La Presse

RAMON MONCHI A ROMA, L'EX DIRETTORE SPORTIVO DEL SIVIGLIA SBARCA NELLA CAPITALE. QUALI SARANNO I SUOI COLPI DI CALCIOMERCATO? - Quali saranno i colpi di calciomercato di Ramon Monchi nuovo direttore sportivo della Roma? Sicuramente saranno diversi gli acquisti che dovrebbero arrivare dalla Liga. Vedremo soprattutto se la società giallorossa avrà la possibilità di andare a ripescare uno su tutti un talento che in Spagna è in prestito e che aveva portato Walter Sabatini e cioè Sanabria. Sono diversi poi i nomi che circolano nelle ultime ore, ma soprattutto l'attenzione è focalizzata sul nuovo allenatore che però non dovrebbe essere Unai Emery come sottolineato da molti. L'ultimo nome fatto per la panchina è quello che ha citato oggi Mundo Deportivo e si tratta di Marcelinho ex Villarreal. Sarà interessante capire se ci saranno delle possibilità anche a basso prezzo con calciatori magari da rilanciare. Tra i nomi più forti tra i calciatori c'è quello di Krychowiak ex Siviglia che sta vivendo una stagione non proprio al massimo al Psg.

RAMON MONCHI A ROMA, L'EX DIRETTORE SPORTIVO DEL SIVIGLIA SBARCA NELLA CAPITALE - Ramon Monchi è sbarcato a Roma e stasera seguirà la gara dei giallorossi contro il Pescara. E' iniziata una nuova era a Roma con l'arrivo di quello che è stato a lungo il direttore sportivo del Siviglia e che proverà a riportare i giallorossi alla vittoria dopo otto anni senza trofei. Sicuramente è un cambiamento importante con i giallorossi che mettono il loro futuro in mano a un dirigente molto esperto e con grandissima volontà di riuscire a portare dei successi, quelli che sarebbero i primi per la società americana da quando è arrivata nella capitale. Monchi è un dirigente di grandissimo talento e che al Siviglia ha dimostrato di essere un vincente tanto che la società spagnola ha vinto molto soprattutto in Europa. Staremo a vedere quale sarà l'accoglienza dei tifosi che diverse volte hanno sottolineato come proprio Monchi sarebbe stato l'uomo giusto per riportare successi ai giallorossi.

