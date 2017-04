Risultati Lega Pro e classifica/ Girone B: diretta gol live score dei posticipi (oggi, 36^ giornata)

Risultati Lega Pro - LaPresse

RISULTATI LEGA PRO E CLASSIFICA: DIRETTA GOL LIVE SCORE GIRONE B (36^ GIORNATA, OGGI 24 APRILE 2017) - La lunga trentaseiesima giornata della Lega Pro 2016-2017 si conclude oggi, lunedì 24 aprile: restano infatti ancora da vivere ben tre posticipi del girone B per chiudere il terzultimo turno ed avere il quadro completo della classifica anche in questo gruppo in vista degli ultimi 180 minuti che decreteranno tutti i verdetti. Sarà una serata di grande calcio, ricordiamo innanzitutto il programma: alle ore 20.30 si giocheranno AlbinoLeffe-Pordenone e Padova-Ancona, un quarto d’ora dopo per esigenze televisive invece Parma-Sudtirol, il cui calcio d’inizio sarà dunque alle ore 20.45. Il verdetto più importante è già arrivato con la promozione del Venezia in Serie B, ma le tre partite di questa sera saranno molto importanti in vista dei playoff, visto che scenderanno in campo la seconda, la terza e la quarta della classifica, tutte ancora in corso per raggiungere la piazza d’onore.

Il Padova, quarto con 62 punti, è messo meno bene di Parma e Pordenone, ma è anche atteso dalla partita casalinga contro l’Ancona ultimo in classifica. Vero che i marchigiani devono tentare l’impresa per tenere viva la fiammella della speranza di raggiungere almeno i playout, ma senza dubbio sulla carta questo è un turno molto favorevole per i veneti. Non proibitivo nemmeno l’impegno del Parma, secondo con 66 punti, che giocherà al Tardini contro un Sudtirol che al momento appare lontano dai playoff ma anche con un buon margine di sicurezza sulla zona playout: per gli emiliani sarà dunque una partita da non sbagliare per fare un importante passo avanti verso il secondo posto finale, magari approfittando del fatto che il Pordenone (terzo con 65 punti) è atteso dalla sfida sulla carta più impegnativa, a Bergamo contro l’AlbinoLeffe che è in piena corsa per un posto nei playoff. Infatti i seriani al momento condividono il decimo posto a quota 47 punti con il Santarcangelo, ma in caso di vittoria salirebbero addirittura al settimo posto, sia pure a pari merito con Sambenedettese e Feralpi Salò, vedendo di conseguenza avvicinarsi in modo sensibile il traguardo.

RISULTATI GIRONE B

Lunedì 24 aprile

ore 20:30 AlbinoLeffe-Pordenone

ore 20:30 Padova-Ancona

ore 20:45 Parma-Sudtirol

CLASSIFICA GIRONE B

VENEZIA 79

Parma 66

Pordenone 65

Padova 62

Reggiana 59

Gubbio 55

Sambenedettese, Feralpisalò 50

Bassano 48

Santarcangelo (-2), AlbinoLeffe 47

Maceratese (-2) 45

Sudtirol 41

Modena 41

Mantova 38

Teramo 36

Forlì, Lumezzane 34

Fano 33

Ancona 28

© Riproduzione Riservata.