Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live score: stasera Pescara-Roma (33^ giornata, oggi)

Risultati Serie A: questa sera Pescara-Roma (LaPresse)

RISULTATI SERIE A: DIRETTA GOL LIVE SCORE DEL POSTICIPO: STASERA PESCARA ROMA (OGGI 24 APRILE 2017) - La 33esima giornata di Serie A 2016-2017 si chiude con il Monday Night dello stadio Adriatico: Pescara-Roma è in programma alle ore 20:45 di lunedì 24 aprile. La partita potrebbe sancire il primo verdetto stagionale: la retrocessione aritmetica del Delfino in Serie B, dopo un solo anno.

In questo momento infatti i punti da recuperare sulla quartultima sono 15, in virtù della vittoria dell’Empoli a San Siro (contro il Milan); qualora il Pescara dovesse perdere sarebbe condannato in via definitiva avendo la doppia sfida diretta a sfavore nei confronti dei toscani. Dall’altra parte, la Roma ha la nuova possibilità di allungare sul Napoli per il secondo posto.

L’inatteso stop dei partenopei sul campo del Sassuolo ha evitato il sorpasso, così ora i giallorossi hanno un punto in più e andrebbero a +4, blindando ancor più la loro qualificazione diretta in Champions League. Una Roma che deve anche riscattare il pareggio interno contro l’Atalanta, che ha fatto allontanare la Juventus; logicamente i giallorossi credono ancora nello scudetto, i punti da recuperare - in caso di vittoria questa sera - sarebbero 8 ma la squadra di Luciano Spalletti deve giocare all’Olimpico contro la capolista, e in quell’occasione potrebbe quasi dimezzare lo svantaggio e prendersi il vantaggio nella sfida diretta, un altro punto che porterebbe il tricolore maggiormente alla portata.

Chiaramente dunque una partita da vincere contro un Pescara allenato dal grande ex Zdenek Zeman; i risultati del boemo non sono stati troppo brillanti (soprattutto nella seconda esperienza, chiusa con un esonero dopo una sconfitta interna contro il Cagliari) ma l’allenatore è ancora apprezzato dalla tifoseria giallorossa. Non ci resta dunque che vedere come andranno le cose in questo posticipo dello stadio Adriatico.

SERIE A 2016-2017, 33^ GIORNATA

Ore 20:45 Pescara-Roma

CLASSIFICA SERIE A 2016-2017

Juventus 83

Roma* 72

Napoli 71

Lazio 64

Atalanta 63

Milan 58

Inter 56

Fiorentina 55

Torino 48

Sampdoria 45

Udinese 43

Chievo, Cagliari 38

Sassuolo 36

Bologna 35

Genoa 30

Empoli 29

Crotone 24

Palermo 16

Pescara* 14

