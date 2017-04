Vicenza Novara/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Vicenza Novara (Foto LaPresse)

DIRETTA VICENZA NOVARA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 38^ GIORNATA) - Vicenza Novara, che sarà diretta dall'arbitro Di Paolo, si gioca lunedì 24 aprile alle ore 20.30 e sarà l'anticipo che aprirà l'ultimo turno infrasettimanale stagionale nel campionato di Serie B 2016-2017. Quintultimo turno con i biancorossi sempre più invischiati nella lotta per non retrocedere, ritrovatisi al terzultimo posto in classifica da soli a causa dei buoni risultati ottenuti nel weekend dalle dirette concorrenti di bassa classifica.

Il pari in trasferta a Benevento è stato comunque un passo in avanti per i berici, ma la situazione è aperta con la salvezza diretta distante tre punti, con Ascoli e Trapani appaiate a quota quarantuno punti, e i play out ad una lunghezza con Brescia e Ternana a quota trentanove. Il Novara ha subito invece, perdendo in casa contro il Perugia, una dura battuta d'arresto in chiave play off, con i piemontesi poco lucidi nel gestire il match al contrario di quanto era avvenuto nella trionfale trasferta di Frosinone, in cui la squadra di Boscaglia aveva ottenuto una delle vittorie più importanti della stagione.

La zona play off, visto che la classifica è estremamente compressa nella sua zona centrale, dista ancora solo un punto per gli azzurri, ma contro il Perugia è stata mancata un'importante occasione anche perché un'eventuale vittoria avrebbe portato il Novara a pari punti proprio con gli umbri, che invece espugnando lo stadio Silvio Piola si è portato a sei punti di distanza riconquistando il quinto posto in solitaria. La partita allo stadio Menti sarà dunque delicatissima per la rincorsa ai rispettivi obiettivi stagionali delle due squadre.

Ecco quelle che saranno le probabili formazioni del match: il Vicenza scenderà in campo con Vigorito tra i pali, Pucino in posizione di terzino destro e D'Elia in posizione di terzino sinistro, mentre Andrea Esposito giocherà al fianco del nigeriano Adejo al centro della retroguardia. L'austriaco Gucher sarà confermato nella zona centrale di centrocampo, affiancato nel terzetto titolare da Vita e da Signori. Il tridente offensivo sarà sempre guidato in posizione di centravanti dal nigeriano Ebagua, affiancato da Bellomo e da Giacomelli.

La risposta del Novara sarà affidata allo svizzeo Da Costa come estremo difensore, mentre le corsie laterali della retroguardia saranno presidiate a destra da Lancini e a sinistra da Casarini. Scognamiglio e Calderoni giocheranno invece come difensori centrali. A centrocampo, l'out di destra sarà coperto da Cinelli e l'out di sinistra dall'ungherese Selasi, mentre i due centrali nella zona mediana saranno Dickmann e Chiosa. In attacco, confermata la coppia rimasta a secco contro il Perugia dopo aver imperversato nella trasferta di Frosinone, composta da Macheda e dal bulgaro Galabinov.

Nonostante due sole vittorie (in casa contro il Pisa e in trasferta contro il Latina) nelle ultime diciassette partite, il Vicenza di Bisoli insisterà tatticamente sul 4-3-3. La quota salvezza si sta alzando notevolmente rispetto a quelle che erano le proiezioni alla fine del girone d'andata e questa mancanza di lucidità nel cogliere i tre punti potrebbe costare cara ai biancorossi veneti, che pure a Benevento hanno fatto sfoggio di una grande solidità. 4-4-2 per il Novara di Boscaglia che proverà a reagire anche se la sconfitta col Perugia potrebbe costare il treno play-off. A Frosinone i piemontesi hanno comunque dimostrato di non voler regalare nulla fino alla fine della regular season e le ridotte distanze in classifica rendono possibile qualunque tipo di ambizione.

Quote sul filo dell'equilibrio, con i bookmaker consapevoli dell'importanza della posta in palio per entrambe le formazioni. La vittoria del Vicenza viene comunque considerata il risultato più probabile, con Paddy Power che propone ad una quota di 2.45 il successo berico, mentre Bet365 alza fino a 3.40 la quota relativa alla vittoria esterna piemontese e l'eventuale pareggio viene proposto ad un moltiplicatore di 3.00 da Bwin.

Vicenza Novara, lunedì 24 aprile alle ore 20.30, sarà un'esclusiva in diretta tv per tutti gli abbonati Sky, che potranno collegarsi sul canale numero 252 del satellite, ovvero Sky Calcio 2 HD. Ci sarà anche l'opzione della diretta streaming video per gli abbonati alla piattaforma satellitare che si collegheranno via internet al sito skygo.sky.it, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go.

