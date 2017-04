Video Milan Empoli (LaPresse)

VIDEO MILAN EMPOLI (1-2):HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017 33^GIORNATA) Il Milan cade a San Siro 1-2 contro l’Empoli. Ospiti avanti con Mchedlidze a fine primo tempo. Nella ripresa Suso calcia debolmente e centralmente un rigore respinto da Skorupski, Thiam raddoppia ma Lapadula subito accorcia. Il forcing finale produce una traversa di Ocampos. Nel prossimo turno il Milan sarà in scena a Crotone mentre l’Empoli ospiterà il Sassuolo.

VIDEO MILAN EMPOLI (1-2):HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017 33^GIORNATA) SINTESI PRIMO TEMPO – Montella conferma il 4-3-3 ma presenta qualche novità nella formazione titolare. Davanti a Donnarumma ci sono Calabria, Zapata, Paletta e De Sciglio. A centrocampo troviamo Pasalic, Sosa e Mati Fernandez mentre in attacco ecco Suso, Lapadula e Deulofeu. Il modulo dell’Empoli è invece il 4-3-1-2. Skorupski in porta, linea difensiva composta da Laurini, Bellusci, Barba e Pasqual. In mediana l’ex Josè Mauri assieme a Dioussè e Croce. Sulla trequarti El Kaddouri, in attacco Thiam e Mchedlidze. Arbitra l’incontro il signor Gavillucci della sezione AIA di Latina. L'Empoli presenta inizialmente una linea di difesa molto alta. Suso prova dunque a cambiare gioco per Deulofeu ma i due non si intendono. Croce invece ottiene il fondo e guadagna un corner. Nulla di fatto sugli sviluppi di questo. Al sesto minuto arriva il primo tiro del Milan. Azione prolungata. Deulofeu apparecchia per Suso. Tiro debole. Parata facile per Skorupski. Poco dopo si rinnova l'asse. Deulofeu dalla sinistra tocca per Suso che di prima va ancora al tiro dal limite. Questa volta con più potenza, ma Skorupski riesce comunque a bloccare. Al decimo minuto l'Empoli ci prova in ripartenza. Thiam opta per un tiro da fuori area. Basso e teso, para facile Donnarumma. Il Milan sale però subito in cattedra con Lapadula. Prima su cross di Calabria tenta il colpo di testa ma non ci arriva di poco, qualche istante più tardi va al tiro su cross basso, sempre di Calabria, dopo essersi liberato benissimo di ogni marcatura. Conclude però con poca potenza scegliendo la precisione. Skorupski ci arriva. Ci prova anche Deulofeu da posizione defilata. Tiro a giro, fuori di poco. Al 19esimo un retropassaggio debole di Zapata puzza di assist a El Kaddouri. Donnarumma esce a valanga e salva sul marocchino. Ammonito Sosa. Il centrocampista era diffidato e salterà Crotone-Milan. Ci prova Mchedlidze. Il georgiano prova il tiro dopo un paio di finte ma viene murato. Anche El Kaddouri trova lo spazio per il tiro. Donnarumma ci mette una pezza. L'Empoli si comporta benissimo in fase difensiva. Per Lapadula ci sono continui raddoppi mentre i centrocampisti si allineano continuamente a ridosso della difesa. I rossoneri propongono lunghe trame di gioco che però non presentano velocità e imprevedibilità facilitando così la partita degli avversari. Dunque il Milan ci prova soltanto da fuori area. Suso e Sosa in primis ma Skorupski in entrambe le situazioni blocca piuttosto facilmente. Con lo scorrere del tempo i rossoneri perdono coraggio e lucidità e così gli ospiti acquistano coraggio trovando addirittura il gol al 41esimo. Cross di El Kaddouri dalla bandierina, Mchedlidze sul primo palo anticipa tutti e insacca. Il Milan prova subito a reagire ma l'Empoli si fa trovare pronto accompagnando le giocate nel nulla.

VIDEO MILAN EMPOLI (1-2): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017 33^GIORNATA) SINTESI SECONDO TEMPO – Il secondo tempo riparte senza presentare sostituzioni. Entrambe le squadre partono con un atteggiamento aggressivo. Il Milan vuole fare la partita per cercare subito il pari, l'Empoli non vuole subire fin dalle prime battute e così il gioco si concentra soprattutto a centrocampo. De Sciglio viene ammonito da Gavillucci e salterà la prossima gara contro il Crotone perchè diffidato (così come Sosa, ammonito nel primo tempo). Poche idee per i rossoneri in questa prima parte di secondo tempo. Mati Fernandez scambia con Deulofeu e calcia dal limite ma schiaccia troppo il tiro svirgolando. Il pubblico lo becca con qualche fischio. Al 52esimo Mchedlidze cade a terra dopo un brutto scontro con De Sciglio. Il georgiano esce dal campo in barella. Martusciello al suo posto inserisce Maccarone. Suso intanto ci riprova da fuori area. Tiro potente ma impreciso. Skorupski osserva la sfera rotolare sul fondo. Ammonito Thiam tra le fila dell'Empoli. Martusciello intanto dopo Mchedlidze è costretto a rinunciare pure a Josè Mauri. Al suo posto entra Tello. Al 56esimo occasione per il Milan dal dischetto. Deulofeu trova Lapadula in area che taglia e conclude. Skorupski respinge ma poi travolge Pasalic. Rigore netto. Dagli 11 metri si presenta Suso che tira centrale. Skorupski con il piede di richiamo ci arriva e poco dopo risponde pure a Lapadula con un miracolo. Montella manda in campo Bacca richiamando in panchina Mati Fernandez, fischiato dal pubblico rossonero. Martusciello invece inserisce Zambelli per Laurini. Al 66esimo arriva il raddoppio dell'Empoli. Cross in area per Maccarone che di sponda libera Thiam solo davanti a Donnarumma. L'attaccante non si fa emozionare e realizza il primo gol in Serie A della sua carriera. Il Milan reagisce con Lapadula. Il torinese riceve da Zapata scattando sulla trequarti, arriva in area, si accentra e conclude angolato di mancino. La palla si infila precisamente sul secondo palo. Sesto gol in campionato per lui. Il Milan ci prova. Ammonito anche Tello tra le fila dell'Empoli. All'80esimo il Milan ha una grossa occasione. Punizione a due al limite dell'area piccola avversaria. Lapadula calcia con forza ma centra in pieno il muro eretto dagli ospiti. Skorupski rimane a terra a fine azione facendo innervosire i tifosi e Lapadula che va a richiamarlo. Gavillucci lo ammonisce. Il Milan si riversa in attacco. Cross in area di Suso per Bacca che non ci arriva di pochissimo. L'arbitro ferma comunque il gioco per off-side. Subito dopo Donnarumma salva i rossoneri. Maccarone brucia Calabria ma solo davanti al portiere si fa respingere la conclusione da pochi passi. Strepitoso intervento del portiere classe '99. Esce Suso, entra Honda. Sugli sviluppi di un corner Paletta svetta di testa, Skorupski respinge e Ocampos ci prova con un tiro potente che si stampa sulla traversa. Negli 8 minuti di recupero concessi il Milan si riversa in attacco ma rischia di subire il gol dell'1-3. Donnarumma salva tutto su Thiam. Bellusci ammonito nel finale. L'Empoli vince per la terza volta nella sua storia a San Siro. (Francesco Davide Zaza)

