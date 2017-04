Video Sampdoria Crotone (LaPresse)

VIDEO SAMPDORIA CROTONE (1-2): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017 33^GIORNATA) - Il Crotone mantiene ancora accesa la lotta per la salvezza espugnando il Ferraris, con il 2 a 1 in rimonta la formazione di Nicola si mantiene a -5 dall'Empoli che a sua volta ha espugnato il Meazza battendo con lo stesso identico punteggio il Milan. Ora in classifica i calabresi si trovano a 24 punti mentre i toscani a 29, nelle ultime cinque giornate può ancora succedere di tutto e guai a dare il Crotone per spacciato. E dire che il pomeriggio era cominciato male per gli ospiti con i blucerchiati che avevano sbloccato la contesa grazie al 10^ gol in campionato di Patrick Schick che semina la difesa avversaria e non lascia scampo a Cordaz. La formazione di Giampaolo poco dopo sfiora il raddoppio con Praet che stampa il pallone sulla traversa, un episodio che farà da spartiacque visto che da quel momento il Crotone si sveglia e comincia a creare pericoli dalle parti di Puggioni che slva su Martella e Rosi. Nella ripresa, dopo che Quagliarella non riesce a fare il 2 a 0 col pallonetto che scavalca Cordaz ma termina a lato, il Crotone rimonta prima con Falcinelli su assist di Trotta e poi con Simy che va a segno per la seconda gara di fila, questa volta il suo gol è ancora più pesante perché regala tre punti importantissimi ai calabresi che possono ancora sperare di salvarsi. Sconfitta indolore per la Sampdoria che rimane al decimo posto a centro classifica, nel limbo delle squadre che non hanno particolari ambizioni da qui al termine del campionato.

VIDEO SAMPDORIA CROTONE (1-2): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017 33^GIORNATA) STATISTICHE E DICHIARAZIONI - Alla Sampdoria non è bastato il 58% di possesso palla per strappare i tre punti, la formazione di Giampaolo ha anche manovrato 30 azioni offensive trovando solamente un gol, quello di Schick, nella prima frazione di gioco. Con 6 tiri in porta, 8 occasioni da rete, 5 corner battuti e 23 palle recuperate i blucerchiati hanno fatto il loro dovere considerando che senza ambizioni di classifica è difficile per chiunque giocare col coltello tra i denti fino al novantesimo. Mentre il Crotone, che poteva solamente vincere per restare in corsa per la salvezza, grazie ai 25 lanci lunghi ha trovato il modo di ribaltare il risultato e di aggiudicarsi tre punti fondamentali per le ultime giornate. Nel post-gara ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo: "Gli obiettivi che aveva il Crotone annullano (semmai ci fosse) il divario tecnico tra le due squadre perché la determinazione e la voglia di giocarsi le ultime gare della stagione in un certo modo può fare la differenza, c'è stata una benzina mentale diversa tra le due squadre, anche se noi abbiamo avuto diverse palle gol per vincere, inoltre il gol di Falcinelli è viziato da un fuorigioco. Ma al netto di tutto ciò penso che gli avversari abbiano riversato più impegno, cattiveria e determinazione sul terreno di gioco meritando i tre punti". Le parole del tecnico del Crotone, Davide Nicola: "In questo momento voglio solo gratificare i ragazzi per quello che stanno facendo e a fine gara ho detto loro che stanno compiendo un qualcosa di straordinario, ma già nell'intervallo non avevo nulla da rimproverare visto che Schick ha segnato realizzando un gol di gran classe e negli spogliatoi ho spiegato loro che nella ripresa potevamo ribaltare il risultato come è esattamente successo".

