Video Sassuolo Napoli (LaPresse)

VIDEO SASSUOLO NAPOLI (2-2): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017 33^GIORNATA)- Sassuolo-Napoli si è chiusa con il risultato finale di 2-2. Un risultato, quello del Mapei Staidum, che per come è arrivato non accontenta nessuna delle due formazioni. I padroni di casa stavano conducendo per 2-1 fino all'85', quando si sono fatti raggiungere in modo ingenuo da Milik, entrato da pochi minuti. Andiamo però con ordine, perché nel primo tempo scoppia la prima polemica della giornata al 20' per un contatto in area del Sassuolo tra Dell'Orco e Mertens. I giocatori del Napoli chiedevano il rigore ma Damato non è stato dello stesso avviso. Alla mezzora esatta ecco la prima palla gol per il Napoli: lo scatenato Mertens scappa sulla sinistra e mette in mezzo per Callejon un cross teso. Lo spagnolo arriva sul pallone ma non inquadra lo specchio della porta per un soffio. Poco dopo prima Hamsik poi Insigne impegnano Consigli, inattivo fino a quel momento. Nel finale si vede anche il Sassuolo: al 34' Koulibaly sbaglia tutto e regala palla a Defrel. Il francese appoggia per Berardi, che con il piazzato manca il bersaglio grosso. Al 40' altra bella trama dei padroni di casa, con un tiro di Pellegrini parato da Reina. Nella ripresa Di Francesco richiama Defrel e Pellegrini e inserisce Matri e Mazzitelli. La gara sembra cambiare inerzia ma il Napoli, dopo 5' di smarrimento, flirta pericolosamente con il gol: Strinic apparecchia per Hamsik, che da buona posizione calcia sul fondo. Un minuto più tardi lo stesso Hamsik apre per Callejon, che di prima intenzione mette in area un cross morbido. Mertens colpisce di testa in tutta libertà e sigla l'1-0. Al 58' Hamsik commette una autentica follia: lo slovacco effettua un retropassaggio di testa a Reina dal limite della propria area. Berardi capisce tutto, si fionda sulla sfera e fa 1-1 dopo aver eluso l'uscita del portiere avversario. Il Napoli prova a reagire e colpisce prima una traversa clamorosa con Mertens poi con Insigne. Nel finale il Sassuolo sfrutta però al meglio una palla da ferma battuta dalla destra e trova il 2-1 con Mazzitelli: Reina salva su Paolo Cannavaro ma Ragusa è il più lesto di tutti a servire il neo entrato Mazzitelli che ha la freddezza di segnare il 2-1 con un tiro preciso. Partita finita? Nemmeno per idea perché nel finale arriva il pareggio di Milik dagli sviluppi di un calcio d'angolo: il polacco raccoglie una sponda di Albiol e in area piccola trafigge Consigli. In pieno recupero il Napoli si lamenta per un presunto fallo di mano in area neroverde di Cannavaro ma Damato, giustamente, lascia proseguire. Finisce 2-2 l'anticipo tra Sassuolo e Napoli. Andiamo adesso a dare un'occhiata alle statistiche: il Napoli ha collezionato il 68,1% di possesso palla contro l'appena 31,9% dei locali e ha calciato in porta un totale di 20 tiri, di cui 6 nello specchio. Il Sassuolo si è invece fermato a 8 tiri: 4 verso Reina.

VIDEO SASSUOLO NAPOLI (2-2): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017 33^GIORNATA) LE DICHIARAZIONI - Al termine di Sassuolo-Napoli ecco quanto dichiarato da Berardi ai microfoni di Sky Sport, come riportato da TMW: "Ci tenevamo a fare bene, con le grandi ci esaltiamo e diamo qualcosa in più. Ci godiamo questo risultato, ora testa alla prossima partita. Il Napoli è una grande squadra, sa giocare la palla. Noi siamo stati bravi a ripartire. Abbiamo fatto un campionato europeo che ci ha penalizzati, adesso stiamo venendo fuori e vogliamo fare bene. Il mio futuro all'Inter? Vedremo". Questa invece l'analisi di Di Francesco sempre a Sky: "Stiamo facendo delle ottime prestazioni ultimamente senza raccogliere, mentre oggi abbiamo fatto bene e raccolto anche il risultato. Non c’è rammarico per la vittoria sfumata, ci può stare il pareggio per come è andata la gara, nel finale è venuta fuori la loro qualità maggiore. Forse siamo stati un po' ingenui sulla rete del pareggio. Nella nostra formazione c’erano giocatori che giocavano in primavera o in serie B, quindi certi errori possono starci, servono ad imparare. Berardi per me è un giocatore straordinario".

