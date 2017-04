Video Udinese Cagliari (LaPresse)

VIDEO UDINESE CAGLIARI (2-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017 33^ GIORNATA) - Alla Dacia Arena sono scese in campo Udinese e Cagliari, due squadre di centro classifica che si possono considerare praticamente salve (i friulani lo sono già aritmeticamente) e dunque questa partita aveva praticamente la stessa valenza di un'amichevole, il clima sembra quello dell'ultimo giorno di scuola anche se dopo questa gara mancano altre cinque giornate alla fine del campionato. La formazione di Del Neri vuole fare bella figura davanti al suo pubblico e nel primo tempo sfiora il gol con Zapata e De Paul, dall'altra parte del campo viene annullato un gol a Borriello per l'offside del centravanti ospite. Alla mezz'ora Widmer si procura un calcio di rigor quando viene steso all'interno dell'area da Barella, dagli undici metri Thereau si fa ipnotizzare da Rafael e dunque si rimane sullo 0-0. Nella ripresa arriva la svolta quando Del Neri getta nella mischia Perica che al primo pallone toccato firma il gol dell'1 a 0, passano altri tre minuti e l'Udinese concede il bis con Angella. Lo stesso Perica potrebbe chiuderla ma il palo gli nega la doppietta, e nel finale Borriello accorcia le distanze e riapre la contesa con Farias che nel recupero sfiora un clamoroso pari con Karnezis che esce malissimo e lascia la porta sguarnita per Salamon che non riesce però ad approfittarne.

VIDEO UDINESE CAGLIARI (2-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017 33^ GIORNATA) LE STATISTICHE E LE DICHIARAZIONI - Possesso palla: 47% Udinese, 53% Cagliari; non c'è stata una squadra che ha fatto la partita imponendo l'iniziativa all'avversaria, del resto senza obiettivi di classifica per entrambe è stata una partita poco tattica. Parate: 2 Udinese, 4 Cagliari; con i suoi interventi Rafael ha limitano i danni e consentito agli ospiti di rimanere in partita. Tiri in porta: 8 Udinese; 4 Cagliari; i padroni di casa hanno sicuramente creato di più sul piano delle azioni offensive. Occasioni da gol: 12 Udinese, 3 Cagliari; con un po' di cinismo davanti alla porta i friulani avrebbero potuto chiudere la contesa prima del novantesimo. Palle perse: 46 Udinese, 60 Cagliari; tanti errori in fase di impostazione sia da una parte che dall'altra del campo e che hanno spezzettato i ritmi di gioco. Le parole di Luigi Delneri, allenatore dell'Udinese, ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo trovato paradossalmente più difficoltà nell'ultimo terzo di gara quando eravamo avanti di due gol, per il resto i miei ragazzi hanno giocato bene e con carattere, ritengo che la vittoria sia meritata anche se non dovevamo soffrire così tanto nel finale". L'intervento del tecnico del Cagliari, Massimo Rastelli: "È stata una partita equilibrata, l'Udinese era partita meglio creando un paio di situazioni pericolose, poi il pallino della gara ce lo abbiamo avuto sempre noi, purtroppo i friulani sono stati i primi a rompere gli equilibri e quindi siamo stati costretti a inseguire, comunque siamo rimasti sempre in partita, dovevamo essere più incisivi negli ultimi 20 metri, con un po' più di cattiveria avremmo pareggiato".

© Riproduzione Riservata.