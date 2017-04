Maria Sharapova torna in campo al Wta Stoccarda 2017 (foto LaPresse)

DIRETTA WTA STOCCARDA 2017: STREAMING VIDEO SUPERTENNIS.TV, ORARIO DELLE PARTITE (OGGI 24 APRILE) - Prende il via alle ore 11 di lunedì 24 aprile il primo turno del torneo Wta Stoccarda 2017: l’appuntamento con la terra rossa della Germania è uno dei più importanti all’interno della stagione del tennis femminile. Categoria Premier, ma comunque sentito; in particolare dalle tedesche (Angelique Kerber, campionessa in carica, lo ha vinto per due anni consecutivi) ma anche da altre big che scelgono questo torneo per abituarsi al cambio di superficie in vista delle grandi settimane (Madrid, Roma, il Roland Garros).

Quest’anno poi avremo un motivo in più per seguire nei minimi dettagli il Wta Stoccarda 2017: segna infatti il ritorno in campo di Maria Sharapova a più di un anno dalla squalifica per doping, che le era stata già ridotta. La russa ha trionfato qui ininterrottamente tra il 2012 e il 2014, iniziando un percorso che l’avrebbe portata a vincere due volte gli Open di Francia e a diventare una delle giocatrici più solide sulla terra.

Esaurito il periodo di sospensione, la Sharapova si presenta a Stoccarda senza una classifica ma con una wild card che ha fatto discutere parecchio, non trovando il totale assenso da parte delle colleghe (la stessa Kerber e la Muguruza, che giocano il torneo, non l’hanno persa troppo bene). Per di più a noi italiani non è andata benissimo: al primo turno la russa si troverà di fronte Roberta Vinci.

Che sia una sfida improba è scontato; bisognerà capire quanto la Sharapova, che ha in ogni caso continuato ad allenarsi, sia già pronta per un appuntamento del genere, perchè un conto è colpire per ore la pallina senza la pressione del risultato, un conto è farlo in un torneo dove ci sono le avversarie che rispondono colpo su colpo. Insomma: per il momento giudizio sospeso sul sorteggio.

Quello che possiamo dire sul torneo è che le quattro giocatrici che vanno direttamente al turno successivo sono Angelique Kerber, Karolina Pliskova, Simona Halep e Dominika Cibulkova, che al primo turno c’è+ subito una sfida interessantissima tra Carla Suarez Navarro e Garbine Muguruza e che, in caso di vittoria, la Vinci potrebbe pescare Agnieszka Radwanska, in questo periodo in netto calo, o la russa Ekaterina Makarova.

Il torneo Wta Stoccarda 2017 sarà trasmesso in diretta tv da SuperTennis, la televisione federale che trovate al canale 64 del vostro telecomando (oppure al 224 se accederete da Sky); appuntamento in chiaro per tutti, con la disponibilità delle immagini in diretta streaming video visitando senza costi il sito www.supertennis.tv. Per quanto riguarda i social network, potete consultare le pagine facebook.com/PorscheTennisGrandPrix e, su Twitter, @PorscheTennis. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO SU SUPERTENNIS IL TORNEO WTA STOCCARDA 2017

