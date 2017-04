Ascoli Avellino/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Ascoli Avellino - LaPresse

DIRETTA ASCOLI AVELLINO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 38^ GIORNATA) - Ascoli Avellino sarà diretta dall'arbitro Ros e, in programma martedì 25 aprile alle ore 15.00, è valida per la trentottesima giornata del campionato di Serie B 2016-2017 che si gioca ancora in turno infrasettimanale. Ascoli ed Avellino si presentano a questo match dopo aver pareggiato in casa l'ultima di campionato giocata sabato pomeriggio. La formazione marchigiana, con il pareggio ad occhiali nella gara contro il Brescia, ha fatto un ulteriore passettino verso la conquista della salvezza, ma i punti conquistati non sono ancora sufficienti per dormire sonni tranquilli. Con 41 punti, infatti, e soli due punti di margine proprio sul Brescia quintultimo, l'Ascoli non è ancora nella posizione per mollare la presa e rilassarsi; anzi, la sfida casalinga contro l'Avellino diventa l'occasione ghiotta per allungare sulla zona play-out e giocarsi le ultime quattro con minori pressioni. Servirà una vittoria, però, in modo da arrivare con minori pressioni a giocare i due scontri diretti con Ternana e Latina previsti fra le ultime quattro. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

Dall'altra parte troviamo un Avellino soddisfatto della striscia positiva di risultati che lo vede imbattuto da cinque gare consecutive; dopo aver ottenuto quattro punti totali contro le due capoliste Spal e Frosinone, infatti, gli irpini hanno piegato Carpi e Pisa, per poi pareggiare nuovamente in casa contro un Cesena decisamente in salute. L'arrivo in panchina di Novellino ha sicuramente messo i giocatori in condizione di rendere al meglio; difatti la squadra ha avuto un solo periodo di appannamento a marzo, ma poi si è rivelata la terza formazione del girone di ritorno per rendimento. Numeri importantissimi, che hanno portato la squadra da una situazione disastrosa fino all'attuale 14esimo posto. Ai bianco-verdi mancano ormai pochissimi punti per avere la certezza della salvezza, ma occhio a non abbassare la guardia: fra le ultime gare mancano ancora i due derby esterni a Salerno e Benevento, oltre che le gare contro Latina e Bari.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il tecnico di casa Aglietti potrebbe riproporre il 4-2-3-1 vistosi negli ultimi impegni. In porta ci va Lanni, mentre per la difesa spazio a Mignanelli, Mengoni, Augustyn ed Almici. A centrocampo dovrebbero giocare Carpani, Addae e Giorgi, spostato di qualche metro in avanti rispetto ai primi due, mentre il vero e proprio tridente sarà formato da Orsolini, Gatto e Cacia, che dati gli ultimi impegni ravvicinati dovrebbe rientrare al posto di Favilli. Dall'altra parte il tecnico dell'Avellino Walter Novellino dovrà rinunciare al bomber Ardemagni, espulso sabato scorso contro il Cesena, ma ritrova Eusepi e Moretti. In porta confermato Radunovic, a cui va la fiducia nonostante l'errore risultato decisivo contro il Cesena; in difesa, invece, il tecnico irpini schiera la coppia Djimsiti-Jidayi centrale, con Perrotta e Laverone sugli esterni. A centrocampo, nel 4-4-2, torna Verde sulla corsia di destra, con Moretti, Omeonga e D'Angelo a completare il reparto. In avanti spazio a Eusepi in coppia con Castaldo.

Una sfida dura attende l'Ascoli di Aglietti, che dovrà riuscire a piegare la resistenza di un Avellino dimostratosi molto solido in difesa dall'arrivo di Novellino, grazie all'esplosione in difesa dell'albanese Djimsiti, e al talento di Marco Perrotta, arrivato in prestito da Pescara. Con 12 gol, Ardemagni si è dimostrato un attaccante affidabile per la cadetteria, grazie anche alla grande mole di lavoro sporco svolta durante tutte le partite. SNAI quota 2,20 il successo casalingo dell'Ascoli, a fronte di un 3,75 per il segno 2. Il segno X del pareggio è quotato 3,00.

Ascoli Avellino sarà trasmessa in diretta tv dal bouquet satellitare: per tutti gli abbonati al pacchetto Calcio l'appuntamento è su Sky Calcio 4, con la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video grazie all'applicazione Sky Go. Ricordiamo anche il programma Diretta Gol Serie B, che su Sky Sport 1 e Sky Supercalcio trasmette i gol e gli highlights in tempo reale da tutti i campi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

© Riproduzione Riservata.