Brescia Ternana/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Brescia Ternana - LaPresse

DIRETTA BRESCIA TERNANA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 38^ GIORNATA) - Brescia-Ternana sarà diretta dall'arbitro Di Martino e, in programma martedì 25 aprile alle ore 15.00, è valida per la trentottesima giornata del campionato di Serie B 2016-2017 che si gioca ancora in turno infrasettimanale. Il Brescia arriva a questa partita dopo lo 0-0 di Ascoli; al Del Duca la formazione di Cagni ha evidenziato una solidità ritrovata, ma la squadra ha dato la sensazione di avere poche carte a disposizione per vincere e fare la partita. Il pessimo girone di ritorno dei lombardi, che infatti hanno visto l'esonero alla guida tecnica di Brocchi dopo una serie pesante di risultati negativi, è costato alla squadra prima l'abbandono di tutti i sogni play-off, poi la clamorosa caduta nella spirale della zona calda. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

Le cessioni di alcune pedine chiave come Morosini e lo smarrimento tecnico-tattico di una serie di giocatori importanti ha trascinato la squadra in una situazione fino a qualche mese fa quasi inimmaginabile grazie ai gol di Caracciolo. Le rondinelle si ritrovano ora con soli 39 punti in classifica al quintultimo posto, il che significa che al momento la salvezza passerebbe necessariamente dai play-out.

Al quartultimo posto, ed attuale avversaria dei play-out delle rondinelle, c'è proprio la Ternana di Liverani, reduce da tre risultati utili di fila e da tre vittorie nelle ultime cinque, avversario di giornata del Brescia. La Ternana, che per certi aspetti ha vissuto un trend opposto a quello del Brescia (almeno da un paio di mesi a questa parte), con l'arrivo in panchina di Liverani sembra essersi trasformata in un'altra squadra rispetto a quella vista per la maggior parte della stagione.

Con Carbone la squadra esprimeva un bel calcio, frutto dei dettami del suo allenatore, ma peccava gravemente di personalità e della capacità di chiudere le partite. Con Gautieri le cose sono finite addirittura per peggiorare, portando la squadra ad uno stato di ulteriore confusione ed abbandono a sé stessa; la rivoluzione è stata con l'arrivo di Fabio Liverani, tecnico che ha portato una grinta evidente nello spirito della squadra e le ha ridato la giusta serenità. Non si spiegherebbero, altrimenti, le convincenti e nette vittorie arrivate su squadre dure come l'Avellino, il Novara, la Salernitana e nell'ultimo turno il Frosinone secondo in classifica. Servirà proseguire su questa linea, però, e non cadere negli errori della prima parte del campionato, per credere in una salvezza che fino a qualche settimana fa era un miraggio.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il tecnico del Brescia Cagni schiera un 3-5-2 con Minelli in porta, Blanchard, Calabresi e Romagna a formare il trio di centrali. Sugli esterni di centrocampo troveremo Untersee e Coly, per i quali non ci dovrebbe essere ballottaggio con nessuno, mentre a centrocampo spazio a Martinelli, Crociata e Bisoli, che parte in ballottaggio con Sbrissa. In attacco gioca Andrea Caracciolo, a cui potrebbe essere affiancato uno fra Stefano Mauri ed il giovane Bonazzoli. Nella Ternana, il tecnico Liverani inserisce un 4-3-1-2 con Aresti, in difesa Germoni e Zanon terzini, Meccariello e Diakitè centrali. A centrocampo cabina di regia affidata a Ledesma, a cui dovrebbero essere affiancati Di Noia e Defendi, con Petriccione che riposa per turn-over. In attacco maglia da titolare per il gioiellino Falletti, che supporterà l'azione di Palombi e Avenatti che partono da punte.

L'entusiasmo e la grinta che Liverani ha restituito alla Ternana potranno essere le armi decisive per puntare alla salvezza diretta, obiettivo attualmente alla portata delle fere. L'ex tecnico del Palermo ha trovato le reti del giovane Simone Palombi, doppietta con il Frosinone, ed un Falletti devastante da un mese a questa parte, grazie a cui è diventato molto più facile rispetto a qualche settimana fa fare gol agli avversari. La cura Cagni, invece, ha riportato a Brescia quell'equilibrio e quelle geometrie che con Brocchi si erano inevitabilmente perse, ma servirà fare di più rispetto ad Ascoli per vincere e scacciare gli incubi retrocessione.

SNAI quota 2,10 il segno 1 relativo alla vittoria casalinga del Brescia, a fronte di un 3,85 dato per il segno 2 vittoria Ternana. Il pareggio, segno X, è quotato 3,10. Brescia Ternana sarà trasmessa in diretta tv dal bouquet satellitare: per tutti gli abbonati al pacchetto Calcio l'appuntamento è su Sky Calcio 3, con la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video grazie all'applicazione Sky Go. Ricordiamo anche il programma Diretta Gol Serie B, che su Sky Sport 1 e Sky Supercalcio trasmette i gol e gli highlights in tempo reale da tutti i campi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

© Riproduzione Riservata.