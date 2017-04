Carpi Trapani/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Carpi Trapani - LaPresse

DIRETTA CARPI TRAPANI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 38^ GIORNATA) - Carpi Trapani sarà diretta dall'arbitro Piccinini e, in programma martedì 25 aprile alle ore 20:30, è valida per la trentottesima giornata del campionato di Serie B 2016-2017 che si gioca ancora in turno infrasettimanale. Il Carpi di mister Castori arriva a questo match con un andamento altalenante, che lo vede protagonista di due vittorie, due sconfitte ed un pari nelle ultime cinque. La formazione emiliana, infatti, dopo la preziosa vittoria casalinga ottenuta contro il Bari, antagonista nella bagarre per gli ultimi due posti play-off, ha steccato clamorosamente la gara di Cittadella, dove è uscita sconfitta con il pesante passivo di 4-1. Con 51 punti ed il treno play-off da non perdere per dare un senso a questa stagione, la squadra di Castori è obbligata a non fallire l'appuntamento con la vittoria nella prossima sfida contro il Trapani, e sperare in un passo falso dell'Entella all'ottavo posto.

L'avversario di giornata è, però, una delle squadre più temibili in questo momento dell'intero campionato; il Trapani di Calori, infatti, ha un rendimento nel girone di ritorno da promozione, grazie proprio all'arrivo dell'esperto tecnico ex Brescia e Avellino. Calori, infatti, ha riportato fiducia e voglia di lottare ad una squadra che con Cosmi si era smarrita e si dimostrava arrendevole nei confronti delle avversarie. La società ha fatto un colpo straordinario con l'ingaggio di Calori, che ha portato in pochi mesi i siciliani dall'ultima posizione all'attuale 17esimo posto che vale la salvezza diretta.

Un risultato non da poco considerato lo scetticismo iniziale dell'ambiente ed una situazione di partenza davvero disastrosa (con un Trapani dato a gennaio praticamente per retrocesso). Nonostante l'importante lavoro svolto fino ad ora, però, per Calori ed i suoi non è certamente il momento di arrendersi: la squadra ha energie ed ha i giusti mezzi per continuare la sua scalata; con 6-7 punti in queste ultime 5 gare l'obiettivo salvezza sarebbe raggiunto.

Per quanto concerne, invece, le probabili formazioni, il tecnico Castori dovrà fare a meno per squalifica di Struna e Gagliolo, espulsi nella trasferta di Cittadella. La squadra emiliana è stata portata in ritiro a Parma in vista del nuovo impegno ravvicinato di martedì, ed il tecnico può monitorare ora dopo ora la condizione dei suoi. In campo per questa sfida dovrebbe inserire un 3-5-2 con Belec in porta, Sabbione, Poli e Romagnoli in difesa. A centrocampo ci saranno Lollo, Bianco e Mbaye ad occupare le tre posizioni interne, mentre Pasciuti e Di Gaudio dovrebbero andare sulle fasce. In attacco conferme in vista per Mbakogu e Lasagna come terminali offensivi; a gara in corso si potrebbe assistere a frequenti passaggi al 4-3-3 con l'avanzamento di Di Gaudio e l'allargamento di Lasagna sulla corsia di destra.

Dall'altra parte il Trapani di Calori gioca con un 4-3-3: Pigliacelli si troverà a difendere nuovamente la porta, con Visconti, Legittimo, Pagliarulo e Casasola schierati in difesa a partire da sinistra. A centrocampo verranno riproposti Barillà e Rossi, mentre Nizzetto potrebbe far rifiatare Raffaello sul centro-sinistra. In attacco ci saranno Manconi, Coronado e Nicola Citro, decisivo con l'ingresso a gara in corso nella sfida contro il Pisa.Le assenze sugli esterni di Gagliolo e Struna avranno sicuramente un peso sulle scelte di Castori, che a questo punto potrebbe schierare una formazione con giocatori più offensivi proprio per sopperire a questi due indisponibili.

Occorrerà sicuramente avere uno spirito diverso da quello che la squadra ha manifestato a Cittadella; il nervosismo e l'impazienza ha portato a fare sciocchezze a giocatori esperti per questa categoria, leggerezze che una squadra come il Carpi non può permettersi. Dall'altra parte il Trapani arriva a questa sfida con grande carica e con l'umore alle stelle dopo la vittoria in extremis contro il Pisa nello scontro diretto. La velocità e le giocate individuali sono armi importanti per i siciliani, ma bisognerà partire con la giusta attenzione ed i dovuti equilibri per battere una squadra tosta come il Carpi.

Il Carpi ha vinto tre degli ultimi cinque precedenti in Serie B contro i siciliani, che invece non vincono contro i bianco-rossi dalla stagione 12/13, 1-3 esterno nell'anno della promozione in B per entrambe le squadre dalla Lega Pro. SNAI quota, dunque, 1,87 il successo casalingo, a fronte di un 4,75 per il segno 2 e del 3,25 quotato per l'X.

Carpi Trapani sarà trasmessa in diretta tv dal bouquet satellitare: per tutti gli abbonati al pacchetto Calcio l'appuntamento è su Sky Calcio 2, con la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video grazie all'applicazione Sky Go.

