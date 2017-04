Cesena Benevento / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Cesena Benevento, Foto LaPresse

DIRETTA CESENA BENEVENTO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI SERIE B, 38^ GIORNATA) - Cesena Benevento, diretta dall'arbitro Luigi Nasca della sezione di Bari, martedì 25 aprile 2017 alle ore 18.00, si prospetta come un match particolarmente incerto nel quadro di quello che sarà l'ultimo turno infrasettimanale stagionale nel campionato di Serie B, giunto ormai alla sua quintultima giornata. Per il Cesena di Camplone le ultime cinque giornate di campionato hanno portato tre pareggi e due vittorie, quanto basta per allontanarsi di quattro punti dalla zona play out.

Lo spauracchio-retrocessione, che ha fatto compagnia ai bianconeri per larghi tratti della stagione, sembra allontanato, anche se il rendimento in crescita di inseguitrici come Trapani e Ternana non fa ancora dormire sonni tranquilli ai bianconeri. Che sabato scorso hanno ottenuto un prezioso pareggio ad Avellino, pareggiando a stretto giro di tempo con Laribi la rete dell'iniziale vantaggio irpino messa a segno da Ardemagni. Il Cesena si troverà di fronte un Benevento che non è riuscito ad andare oltre lo zero a zero nell'ultimo impegno interno contro il Vicenza, perdendo riferimenti ma mantenendo comunque il sesto posto in classifica con quattro punti di vantaggio rispetto al confine della zona play off.

Partecipare alla post season per l'ultimo posto in Serie A sarebbe comunque una soddisfazione importante per i sanniti, considerando che si trovano alle prese con il primo torneo di Serie B della loro storia. E' impossibile non considerare però la differenza di rendimento tra il girone d'andata e il girone di ritorno fatta registrare dalla squadra di Baroni, che per metà campionato si era affacciata verso le posizioni che valgono il salto diretto nella massima serie.

Allo stadio Manuzzi si confronteranno queste probabili formazioni nel tardo pomeriggio di martedì. Cesena in campo con Agliardi tra i pali, Balzano sull'out difensivo di destra e Renzetti sull'out difensivo di sinistra nella difesa a quattro con Capelli e Ligi al centro della retroguardia. Laribi manterrà il suo posto a centrocampo, dopo il provvidenziale gol siglato ad Avellino, al fianco di Garritano e di Crimi, mentre nel tridente offensivo giocheranno Cocco, Panico e Ciano. La risposta del Benevento sarà affidata a Cragno tra i pali e a una linea difensiva a quattro schierata dall'out di destra all'out di sinistra con Venuti, Lucioni, Camporese e dall'uruguaiano Walter Lopez. Per quanto riguarda i vertici arretrati di centrocampo, saranno confermati Buzzegoli e il ghanese Chibsah alle spalle di Falco, del maliano Karamoko Cissé e di Amato Ciciretti, con Ceravolo come sempre che avrà il compito di terminale offensivo.

Per seguire l'obiettivo salvezza, Camplone ha schierato il Cesena con un 4-3-3 molto raccolto, che aveva iniziato da tempo a far vedere progressi, con exploit come il quarto di finale di Coppa Italia contro la Roma giocato alla pari coi giallorossi e perduto solamente all'ultimo minuto. I risultati ora stanno decisamente dando ragione ai romagnoli, maggiormente sul pezzo e capaci di cercare lo strappo decisivo contro un Benevento che Baroni ha fatto tornare alle origini. 4-2-3-1 e maggiore solidità difensiva contro il Vicenza, sono mancati però i gol per i sanniti che dovranno ora gestire il vantaggio rimasto in classifica: uscire dalla zona play off dopo un campionato costantemente al vertice sarebbe una beffa anche per una neopromossa.

Nelle ultime partite di campionato il Cesena ha destato un'impressione decisamente migliore rispetto ad un Benevento in fase calante, e le agenzie di scommesse sono concordi nel valutare i romagnoli favoriti tra le mura amiche, con quota per il segno '1' fissata al raddoppio da William Hill, mentre Bet365 propone a 3.30 la quota relativa all'eventuale pareggio e Paddy Power alza fino a 4.10 la quota per il successo giallorosso in trasferta.

Per seguire Cesena Benevento, martedì 25 aprile 2017 alle ore 18.00, in diretta tv ci si potrà collegare con un abbonamento Sky sui canali numero 206 e 251 del bouquet satellitare (rispettivamente Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 1 HD), mentre per chi vorrà seguire l'incontro via internet, sempre se abbonato alla pay tv satellitare, ci sarà l'opzione relativa al collegamento al sito skygo.sky.it per la diretta streaming video.

