Giro di Romandia 2017 (foto: Lapresse)

DIRETTA, GIRO DI ROMANDIA 2017: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROLOGO AIGLE (OGGI, MARTEDÌ 25 APRILE) - Inizia oggi, martedì 25 aprile, con un prologo di 4,8 km fra le strade di Aigle il Giro di Romandia 2017, la corsa a tappe della Svizzera romanda che costituisce per molti corridori l'occasione giusta per affinare la condizione in vista del Giro d'Italia. Il percorso della prova contro il tempo odierna non presenta particolari asperità: ai primi 2 km completamente pianeggianti seguirà un tratto di circa un km in leggerissima salita che non dovrebbe impensierire gli specialisti delle crono. Poi tratto in discesa di 500 metri e solo pianura fino al traguardo. A mescolare le carte potrebbe essere però il meteo: ad Aigle, infatti, la percentuale di precipitazioni è dell'80% e partire con l'asfalto asciutto anziché bagnato rischia di rappresentare un vantaggio da non sottovalutare soprattutto per i primi ciclisti che apriranno il prologo.

Ma chi sono i favoriti della frazione odierna? Non si può prescindere dal citare Primoz Roglic, lo sloveno della Lotto-Jumbo che quest'anno ha già vinto la crono finale del Giro dei Paesi Baschi. Ottime chance di successo anche per Ion Izagirre (Bahrain-Merida), vincitore lo scorso anno del prologo d'apertura del Tour de Romandie a La Chaux-de-Fonds in una prova ancora più breve. Occhio però alla Movistar, in grado di schierare tre specialisti del calibro di Andrei Amador, Alex Dowsett e Jonathan Castroviejo, ma anche due candidati al successo nella classifica generale come Chris Froome (Team Sky) e Richie Porte (BMC) potrebbero dire la loro nel prologo di oggi.

La diretta del prologo Aigle-Aigle verrà fornita da Eurosport 2, canale 211 della piattaforma satellitare Sky, a partire dalle ore 16 di oggi. Chi non avesse la possibilità di seguire il primo appuntamento del Giro di Romandia 2017 da casa potrà seguire l'evento in diretta streaming da un dispositivo mobile grazie all'applicazione Sky Go.

