Diretta/ Civitanova Trento: info streaming video e tv, risultato live (Finale play off Superlega 2017, oggi)

La formazione della Lube Civitanova (LaPresse)

DIRETTA CUCINE LUBE CIVITANOVA DIATEC TRENTO: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (FINALE PLAY OFF SUPERLEGA 2017, OGGI) – Civitanova Trento, diretta dagli arbitri Sorbredo e Cipolla,è la partita di volley maschile in programma oggi 25 aprile 2017 alle ore 18.00 presso l’Eurosuole Forum e valida come gara 1 della finale scudetto del campionato di Superlega 2017. Questa sera si giocherà quindi il rimo atto di una serie di match che consegnerà a una delle due contendenti il 72^ scudetto della massima serie italiana. Come è noto ricordiamo che questa fase del torneo si giocherà al meglio delle cinque partite, con la vintrice del titolo nazionale chiamata al successo in 3 incontri sui 5 previsti. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI CIVITANOVA TRENTO (da raiplay.it)

Andiamo quindi a vedere come le due formazioni hanno avuto accesso a questa spettacolare finalissima per lo scudetto: come è noto entrambe le compagini hanno avuto acceso al tabellone dei play off avendo chiuso la regular season entro le prime 8 squadre del campionato, con la Lube al primo e Trento al secondo gradino della graduatoria. Ai quarti di finale Civitanova ha sorpassato agilmente per 2-0 una coraggiosa Vibo Valentia mentre la Diatec ha battuto Monza, trovando poi al passo successivo un’agguerritissima Perugia. Nella semifinale tra i gialloblu e gli umbri, condotta fino a gara 5 lo spettacolo è stato davvero straordinario: meno sorprendente invece quanto accaduto in campo tra Civitanova e Modena nel medesimo turno, dove la Lube ha battuto gli emiliani per 3-1,pur con qualche difficoltà.

Ricordiamo che per gara 1 della finale scudetto di volley maschile tra Civitanova e Trento sarà visibile in diretta tv sulla Rai, che si assicurata una copertura completa dell’evento: per di più la tv nazionale ha deciso di trasmettere la decisiva gara 3 e l’eventuale gara 5 su una delle tre reti principali. Per la partita di stasera la diretta tv avrà inizio alle ore 18.00 sul canale Raisport 6, disponibile al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Sarà quindi assicurata anche la diretta video streaming della partita di volley per il 72^ scudetto di Superlega tramite il servizio gratuito raiplay.it. Consigliamo infine di collegarsi al portale ufficiale della Lega all’indirizzo www.legavolley.it, per rimanere aggiornati sul tabellino e il risultato live.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI CIVITANOVA TRENTO (da raiplay.it)

© Riproduzione Riservata.