Diretta / Novara Casalmaggiore: info streaming video e tv, risultato live (semifinale play off serie A1, oggi)

La formazione della Pomì Casalmaggiore (LaPresse)

DIRETTA IGOR GOGONZOLA NOVARA POMì CASALMAGGIORE: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (SEMIFINALE PLAY OFF SERIE A1 OGGI) –Novara Casalmaggiore, diretta dagli arbitri Zanussi e Florian è la partita di volley femminile in programma oggi 25 aprile 2017 alle ore 20.30, valida quale gara 1 delle semifinali dei play off scudetto del campionato di Serie A1. E’ quindi atteso per questa sera il primo atto della penultima fase del tabellone che ha messo in palio il 72^ titolo nazionale della massima serie del volley femminile: ricordiamo quindi la formula, che prevede che si giochi al meglio delle 3 partite, con l’eventuale spareggio che si giocherà in casa della migliore classificata al termine della regular season. In questi scontri diretti così intensi poco quindi potrebbe determinare i precedenti o il cammino fin qui fatto in campionato, ma sarà decisivo l’approccio mentale fisico ai singoli incontri.CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI NOVARA CASALMAGGIORE (da raiplay.it)

Per questo appuntamento al Pala Igor Gorgonzola chiaramente entrambi i tecnici faranno affidamento sulla propria formazione titolare: purtroppo sia Caprara per la Pomì che per Fenoglio per le Azzurre dovranno fare i conti con alcune assenze di peso che potrebbero condizionare non poco la prestazione in campo stasera. Tra le file delle piemontesi infatti non ci sarà ancora la star Francesca Piccinini, ferma per alcuni problemi muscolari, mentre per le cremonesi rimane ancora in dubbio Samantha Fabris, oltre che la registra americana Carli Lloyd, ferma per la frattura del mignolo della mano sinistra riportata in allenamento ormai diversi giorni fa. Certo entrambe le compagini sono riuscite a strappare il pass per la semifinale pur facendo a meno di questi elementi, ma man manco che il torneo entrerà nel vivo la loro assenza potrebbe diventare fin troppo pesante.

Stando al tabellone pare che siano le rosanero le favorite alla finalissima: seconde in classifica nella regular season, oltre che a lungo in testa prima di essere superate verso metà della stagione dalle pantere dell’Imoco volley, le cremonesi però si sono rese protagoniste di prestazioni davvero deludenti in alcuni momento fondamentali della stagione. Elemento che chiaramente rende ancora più aperto il risultato finale di questa gara 1. Ricordiamo infine che la partita tra Novara e Casalmaggiore, attesa alle ore 20.30 sarà visibile in diretta tv sul canale tematico della tv di stato Raisport +, disponibile liberamente al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Sarà quindi assicurata anche la diretta video streaming di gara 1 delle semifinali scudetto tramite il servizio gratuito raiplay.it: consigliamo poi di consultare il sito ufficiale della lega all’indirizzo www.legavolleyfemminile.it per rimanere aggiornati sul tabellino e il risultato live del match.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI NOVARA CASALMAGGIORE (da raiplay.it)

© Riproduzione Riservata.