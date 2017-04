Entella Latina / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Entella Latina, Foto LaPresse

DIRETTA ENTELLA LATINA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI SERIE B, 38^ GIORNATA) - Virtus Entella Latina, diretta dall'arbitro Livio Marinelli della sezione di Tivoli, martedì 25 aprile 2017 alle ore 15.00, sarà una sfida che potrà dire molto in chiave play off per i liguri, mentre l'annata sembra non poter dire più nulla di buono per i nerazzurri pontini, ormai quasi condannati ad una retrocessione figlia soprattutto della crisi societaria che, se non risolta, rischia di veder sparire dal panorama del calcio professionistico il sodalizio laziale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

L'ultima sconfitta in casa contro la Spal ha avuto il sapore di una resa per i pontini. Non tanto perché in un testacoda non possa starci di lasciare i tre punti alla capolista, soprattutto se si è il fanalino di coda della classifica. Piuttosto perchè il Latina non ha saputo sfruttare una partita giocata per gran parte del tempo in superiorità numerica. Ora i punti di distanza dalla zona play out sono otto, troppi a cinque giornate dalla fine, quando ormai ogni punto può fare la differenza.

Lo sa bene anche la Virtus Entella che si è ritrovata sconfitta nel derby ligure ai confini della zona play off contro lo Spezia. Ogni volta che la squadra di Breda potrebbe spiccare il volo e blindare l'accesso alla post season, c'è qualcosa che rompe le uova nel paniere alla formazione biancoceleste. Tutto è ancora possibile soprattutto ora che il rallentamento del Frosinone ha praticamente garantito la disputa dei play off. Servirà però un cambio di rendimento per un'Entella che finora non è stata all'altezza delle prime otto posizioni in classifica negli impegni fuori casa.

A Chiavari si troveranno di fronte queste probabili formazioni. L'Entella giocherà con Iacobucci a difesa della porta, Belli impiegato in posizione di terzino destro e Sini in posizione di terzino sinistro, mentre Ceccarelli e Pellizzer saranno i due centrali della linea difensiva a quattro. A centrocampo terzetto titolare formato da Moscati, Palermo ed Ardizzone, mentre a Tremolada toccheranno i compiti da trequartista alle spalle del tandem Catellani-Caputo sul fronte d'attacco. Risponderà il Latina con Pinsoglio estremo difensore dietro l'argentino Dellafiore, lo spagnolo Pol Garcia e Coppolaro, titolari nella difesa a tre mentre i due centrali di centrocampo saranno De Vitis e Bandinelli. Bruscagin avrà il compito di presidiare la corsia laterale di destra mentre Pinato sarà impiegato sulla fascia opposta. Tridente offensivo con Corvia (inutile il suo gol contro la Spal) centravanti affiancato da De Giorgio e da Roberto Insigne.

4-3-1-2 di Breda che continua ad avere due facce per la Virtus Entella, praticamente implacabile nei match giocati in casa, traballante nelle sfide in trasferta. Un rendimento altalenante che finora ha mantenuto i liguri in zona play off, ma che come l'anno scorso potrebbe far mancare i punti decisivi proprio sul filo di lana, quando la qualificazione per la Virtus Entella è saltata proprio all'ultima giornata. 3-4-3 per il Latina di Vivarini che nelle ultime dieci partite ha conquistato solo quattro pareggi e che ha perso le ultime cinque partite disputate in campionato. Numeri che parlano di una crisi ormai irreversibile, con i nerazzurri che non vincono in casa dal 21 gennaio scorso e che in trasferta in questa stagione hanno fatto bottino pieno solamente in due occasioni, nelle partite disputate a Vicenza e a Terni. Manca solo la matematica per una retrocessione che appare ormai annunciata.

Quote nettamente sbilanciate in favore della Virtus Entella, con successo ligure quotato 1.57 da Sisal Matchpoint, mentre Bet365 fissa a 4.20 la quota relativa all'eventuale pareggio ed Eurobet che moltiplica invece per 8.00 quanto investito sull'affermazione esterna dei pontini. Troppa la differenza in classifica, considerando inoltre il rendimento ottimale che i biancocelesti riescono a mantenere nelle partite in casa. Per quanto riguarda la diretta tv di Virtus Entella Latina, martedì 25 aprile 2017 alle ore 15.00, sarà disponibile per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare che si collegheranno sul canale numero 265 del boquet (Sky Calcio 6 HD), mentre la diretta streaming video via internet sarà disponibile, sempre per gli abbonati Sky, sul sito skygo.sky.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

