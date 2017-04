FEDERICA PELLEGRINI / Parteciperò alle Olimpiadi di Tokyo 2020, l'annuncio a sorpresa! (ultime notizie)

Federica Pellegrini (Foto: Lapresse)

FEDERICA PELLEGRINI. L'ANNUNCIO A SORPRESA: PARTECIPERÒ ALLE OLIMPIADI DI TOKYO 2020 – Federica Pellegrini ha annunciato la sua partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La nuotatrice italiana ha spiegato la sua presa di posizione nell'intervista rilasciata al settimanale Chi, in cui ha fatto capire di non aver alcuna intenzione di ritirarsi. Almeno, non prima di aver rimediato l'incidente di percorso di Rio 2016, nei 200 stile libero. In Brasile, la Pellegrini fu vicinissima a conquistare la medaglia di bronzo, ma alla fine si dovette accontentare della quarta posizione.



“Ho deciso che parteciperò a Tokyo 2020. Alla fine – ha dichiarato l'azzurra - ho capito che la sfida è con se stessi e questa scelta l'ho fatta per me: non potevo smettere quello che ho fatto per una vita e finire con un ricordo così, un quarto posto, una medaglia mancata di pochissimo a Rio. Non volevo chiudere la mia carriera così". In carriera Federica Pellegrini ha vinto due medaglie olimpiche ma, prima di dire addio al nuoto, il suo score potrebbe ulteriormente essere incrementato grazie alle Olimpiadi nipponiche.



“Perché ho scelto di partecipare? Una donna sente quando arriva il momento anche per fare dell'altro. Forse ho deciso di spostare tutto in avanti proprio perché quel momento per me non è ancora arrivato, non mi sento pronta a spostare l'attenzione sulla famiglia. Ma io non è che mi sento in ritardo rispetto a una tabella di marcia prestabilita. Forse ho scelto di continuare a nuotare anche perché voglio farlo nel migliore dei modi e la vittoria di dicembre mi ha aiutato in parte a cancellare quel brutto ricordo. E poi anche perché non mi sento pronta per affrontare altre cose che, in fondo, non vano programmate. Non e' ancora il momento di fare un'altra vita”. La Pellegrini ha lanciato la sua sfida: appuntamento a Tokyo 2020.

