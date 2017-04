Funerale Michele Scarponi / Diretta streaming video: l'ultimo omaggio del Pappagallo Franky

Michele Scarponi (Foto: Lapresse)

FUNERALE MICHELE SCARPONI, DIRETTA STREAMING VIDEO: IL PAPPAGALLO FRANKY Michele Scarponi aveva un legame molto forte con il pappagallo Franky. Nel giorno dei funerali del ciclista, vale la pena soffermarsi su un particolare emozionante quanto toccante. Scarponi era da tempo entrato in sintonia con un volatile appartenente a un autotrasportatore del posto che viveva in stato di semi-libertà. Franky amava seguire Michele durante gli allenamenti per poi posarsi sulla sua spalla e riposarsi. Ieri, mentre la salma del ciclista era omaggiata da migliaia di persone alla camera ardente, il pappagallo è rimasto immobile sulla segnaletica stradale, nel luogo esatto in cui il suo amico ha perso la vita in quel tragico incidente. Ogni giorno Scarponi era solito passare da lì e salutare il suo amico voltaile. Da sabato scorso non sarà più così, ma Franky continua ad aspettare Michele per un altro allenamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL FUNERALE DI MICHELE SCARPONI

FUNERALE MICHELE SCARPONI, DIRETTA STREAMING VIDEO: ALLE 15.30 L'ULTIMO SALUTO AL CICLISTA – Si svolgerà oggi alle 15.30 il funerale di Michele Scarponi, corridore italiano vincitore del Giro d'Italia del 2011 che ha perso la vita lo scorso sabato mentre si stava allenando su strada. Scarponi è stato investito da un furgone poco dopo le 8.00 del mattino nella sua Filottrano. Inutili i soccorsi per il 37enne morto sul colpo data la violenza dell'impatto. Ieri la salma del ciclista è stata omaggiata da oltre cinquemila persone accorse al Palazzetto di Filottrano, allestito nell'occasione come camera ardente. Tantissimi volti, più o meno noti, grandi e piccini, parenti, amici o semplici conoscenti. Gli stessi che parteciperanno questo pomeriggio ai funerali di Scarponi. Il rito sarà trasmesso in diretta streaming per consentire a tutta Italia di stringersi, seppur virtualmente, attorno alla bara del corridore. Il funerale si svolgerà nel piccolo stadio della Filottranese e sarà celebrato da Edoardo Menichelli, recentemente nominato cardinale da Papa Francesco.

Per l'occasione prenderanno parola Marco Scarponi, fratello di Michele, il ct della Nazionale italiana di cilcismo Davide Cassani, il presidente delle Marche Luca Ceriscioli, il sindaco di Filottrano Lauretta Giulioni e il presidente del Fan Club Scarponi Facio Bucco. Non mancherà neppure Riccardo Stacchiotti, compagno di allenamenti di Scarponi: "Era estroverso, salutava tutti ed era salutato da tutti, era uno spettacolo allenarsi con lui su queste strade. Ci si vedeva al mare – ha ricordato Stacchiotti di Michele - un caffè e via, a pedalare".

