Frosinone Spezia/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Frosinone Spezia, Foto LaPresse

DIRETTA FROSINONE SPEZIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI SERIE B, 38^ GIORNATA) - Frosinone Spezia, diretta dall'arbitro Riccardo Pinzani della sezione di Empoli, martedì 25 aprile 2017 alle ore 15.00, sarà una sfida molto delicata nel quadro dell'alta classifica di Serie B, con il campionato cadetto giunto alla disputa della sua quintultima giornata, che andrà in scena nell'ultimo turno infrasettimanale della stagione. I gialloazzurri si stanno vedendo sfuggire di mano una promozione in Serie A che pareva ormai acquisita a più riprese, soprattutto successivamente alle vittorie ottenute negli scontri diretti contro Hellas Verona e Spal. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

Nel giro di poche settimane tutto è cambiato, con gli scaligeri che sabato scorso sono volati a più tre rispetto ai ciociari ora terzi, e gli estensi che addirittura nelle ultime quattro giornate ha rifilato dieci punti di distacco, otto in classifica visto che partivano da meno due, alla squadra di Marino. Che dopo la sconfitta di Terni per la prima volta è stata contestata in maniera veemente dai tifosi, che hanno rimproverato una scarsa grinta che rischia di mandare all'aria i sacrifici di un'intera stagione.

Per il Frosinone non sarà semplice ritrovare la retta via contro uno Spezia che battendo con un secco due a zero la Virtus Entella nel derby ligure, ha dimostrato di essere convinto della possibilità di ottenere i play off per il terzo anno consecutivo. Pur manifestando sempre un rendimento altalenante, i bianconeri hanno comunque vinto tre delle ultime quattro partite disputate in campionato e sembrano in un momento di forma decisamente migliore rispetto ai diretti avversari di turno.

Ecco quelle che saranno le probabili formazioni dell'incontro che si disputerà allo stadio Matusa di Frosinone. Padroni di casa schierati con Bardi a difesa della porta, mentre nella difesa a tre partiranno titolari Terranova, lo sloveno Krajnc ed Ariaudo. A centrocampo confermati come interni Maiello, Sammarco e Gori, mentre al posto di Frara sulla fascia destra dovrebbe essere rilanciato Soddimo e come esterno mancino dovrebbe essere confermato Mazzotta.

In avanti, Daniel Ciofani ritroverà il suo posto al fianco di Dionisi. Lo Spezia scenderà in campo con l'argentino Chichizola alle spalle di Terzi, Ceccaroni e Valentini. A centrocampo ci sarà Maggiore al fianco del croato Djokovic, mentre Migliore giocherà sulla fascia destra e De Col sulla fascia sinistra. In attacco ci sarà spazio per l'uruguaiano Granoche assieme a Fabbrini e a Piccolo nel tridente.

Partita che tatticamente vedrà i due allenatori cambiare poco, anche se una svolta è più che mai necessaria per un Frosinone che si trova a tre punti dal Verona terzo e con lo scontro diretto favorevole. Il che significa che, anche con un filotto di cinque vittorie consecutive dei ciociari, agli scaligeri basterà anche perdere una partita per garantirsi il salto diretto in Serie A.

Il 3-5-2 di Marino ha perso certezze dopo aver vissuto una fine d'inverno e un inizio di primavera memorabili, ma se la squadra non recupererà brillantezza, anche i play off potrebbero rivelarsi una trappola. 4-3-3 per lo Spezia di Di Carlo che nelle ultime partite sembra aver un po' risolto quella sindrome da 'vorrei ma non posso' che ne aveva contraddistinto il cammino praticamente per tutta la stagione. I bianconeri dovranno ora dare conferme importanti su un campo come sempre difficile come quello dei ciociari, ma in caso di vittoria potrebbero anche lanciare l'assalto al quarto posto del Cittadella, al momento distante per la formazione ligure solo tre punti.

Nonostante il trend delle ultime partite dipinga un quadro diverso, le agenzie di scommesse sembrano essere più che convinte della possibilità del Frosinone di fare bottino pieno e interrompere la crisi, con successo ciociaro quotato 1.90 da Snai, mentre Bet365 offre ad un moltiplicatore di 5.00 l'eventualità del successo ligure in Ciociaria.

Il pareggio viene invece proposto ad una quota di 3.40 da Eurobet. Per seguire la diretta tv di Frosinone-Spezia, martedì 25 aprile 2017 alle ore 15.00, sarà necessario essere in possesso di un abbonamento Sky e collegarsi sul canale numero 251 del bouquet satellitare (Sky Calcio 1 HD), mentre chi avrà bisogno di seguire la partita in diretta streaming video con un collegamento internet, potrà usufruire del servizio sul sito skygo.sky.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

© Riproduzione Riservata.