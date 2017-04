Monchi, nuovo ds della Roma (Foto: Lapresse)

MONCHI, ARRIVA LA FIRMA. È UFFICIALE: NUOVO DIRETTORE SPORTIVO DELLA ROMA - Il nuovo direttore sportivo della Roma ha finalmente un nome e un cognome: Ramón Rodríguez Verdejo, meglio conosciuto con il nome di Monchi. Lo spagnolo ha firmato ieri un contratto di quattro anni con i giallorossi con opzione per il quinto. Il dirigente ha poi raggiunto la squadra a Pescara, dove era impegnata nel posticipo di Serie A contro la squadra di Zeman, e si è presentato ai giocatori. Monchi porta alla Roma esperienza e un fiuto fuori dal comune. Nei suoi trascorsi a Siviglia, lo spagnolo ha lasciato ricordi davvero ottimi. Non solo ha sviluppato con successo il settore giovanile del club, ma soprattutto ha individuato sul mercato tantissime stelle poi rivendute a prezzo più che raddoppiato.



La speranza della Roma è che possa succedere quanto visto a Siviglia anche a Trigoria. Sommando infatti le cessioni dei giocatori da lui ingaggiati al Siviglia si arriva all'incredibile cifra di 300 milioni di euro: una plsuvalenza clamorosa che ha aiutato il club iberico a ritagliarsi uno spazio tra i club più rinomati d'Europa. “Questo della Roma è un progetto esaltante – ha spiegato Monchi – mi sento già amato. Lavorare per i giallorossi mi dà grandi motivazioni e aiutarla a raggiungere frandi successi mi rende felice. C'è subito stato feeling con Pallotta, che mi ha trasmesso l'ambizione di realizzare un progetto importante. Parliamo la stessa lingua, quella di un club con grandi professionalità, idee chiare e obiettivi importanti”.



La giornata di Monchi è stata piena e ricca di appuntamenti. Ieri il ds spagnolo ha pranzato a Trigoria con Baldissoni e Umberto Gandini, è passato dalla sua camera di albergo, quindi ha raggiunto la Roma impegnata a Pescara. L'ex Siviglia è arrivato all'Adriatico intorno alle 19.00, in perfetto orario per il calcio d'inizio. “Darò il meglio di me per permettere alla squadra di essere il più alto possibile”: ha ribadito Monchi. I tifosi e la dirigenza incrociano le dita.

