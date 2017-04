Moviola Serie A/ Pieri: Cannavaro tocca con la testa, ottima collaborazione arbitro-assistente (esclusiva)

Moviola Serie A: l'episodio incriminato al Mapei Stadium (LaPresse)

MOVIOLA SERIE A: IL COMMENTO DI TIZIANO PIERI SULLA 33^ GIORNATA (ESCLUSIVA) - Il campionato di Serie A 2016-17 si appresta a vivere il rush finale. Nel weekend appena trascorso si è disputata la 33esima giornata. Si parte di sabato, come da tradizione, con tanti gol, in controtendenza con la storia della Serie A ma in precisa serie con quanto visto quest’anno. All’Atleti Azzurri d’Italia Atalanta batte Bologna 3-2. In serata le difese, o gli attacchi se preferite, di Fiorentina e Inter offrono addirittura 9 gol. Finisce 5-4 per i viola. A mezzogiorno e mezzo di domenica il Napoli non va oltre il 2-2 contro il Sassuolo in trasferta. Domenica alle 15 il Milan cade clamorosamente a San Siro contro l’Empoli, vittorioso per 1-2. La Lazio travolge invece l’ormai rassegnato Palermo con un roboante 6-2. Il Torino vince 1-3 a Verona contro il Chievo, approfitta dello scivolone della Sampdoria (sconfitta in casa 1-2 dal Crotone) e riottiene il nono posto in classifica. L’Udinese infine batte 2-1 in casa il Cagliari. Nel posticipo serale la capolista Juventus vince per 4-0 contro il Genoa. Nel posticipo del lunedì sera la Roma passeggia all’Adriatico vincendo per 1-4 contro il Pescara, da ieri retrocesso in Serie B. Sono dunque 48 i gol segnati in questa giornata: è il record assoluto del campionato a girone unico. Per analizzare in profondità le prestazioni degli arbitri italiani in un turno particolarmente insidioso IlSussidiario.net ha intervistato in esclusiva Tiziano Pieri, ex arbitro di Serie A.

Buonasera, come giudica la prova degli arbitri in questa giornata appena trascorsa? Tutto sommato direi bene. Ci sono stati tanti gol e partite non facili ma complessivamente ho visto arbitri molto attenti.

La partita con più polemiche è forse stata Sassuolo-Napoli. In effetti quell’episodio al 92esimo... Vedendo il match in televisione sembra che dopo il colpo di testa di Mertens, Cannavaro eviti il gol sulla linea toccandolo con il braccio. Sembrava un rigore chiaro ma invece non lo era: i replay hanno mostrato che il difensore del Sassuolo non usa affatto il braccio ma solo la testa. Ecco, in questo caso possiamo parlare di perfetta collaborazione tra arbitro e giudice di porta.

Cioè? L’addizionale, Pinzani di Empoli, ha rilevato la regolarità dell’intervento di Cannavaro e l’ha subito comunicato a Damato. Questo è stato un esempio positivo a proposito dell’utilità degli addizionali di porta, spesso messi in discussione.

Un altro episodio curioso è avvenuto lunedì sera in Pescara-Roma, quando è stato annullato in apertura un gol alla Roma. Decisione corretta? El Shaarawy dalla sinistra lancia verso Salah che in effetti al momento dell’assist sembra essere in gioco, ma poi Dzeko interviene sul pallone toccando nuovamente la sfera che poi arriva all’egiziano che fa gol. L’assistente non ha visto il tocco ma Irrati di Firenze sì. Anche in questo caso ottima collaborazione tra i due arbitri e decisione corretta.

In settimana Nicchi ha annunciato l’applicazione della VAR (moviola in campo) dal prossimo campionato. Che ne pensa? Personalmente sono favorevole all’utilizzo della VAR anche se ho qualche perplessità relativa alla fase di sperimentazione.

In effetti in pochi si aspettavano un’accelerazione su questo processo. Si trova d’accordo con quanti sostengono che le polemiche spariranno? Su questo no. Dobbiamo considerare che la VAR non sarà utilizzabile per tutti gli episodi: ci saranno dei casi in cui sarà l’arbitro a dover decidere. Credete che durante il campionato non ci saranno polemiche su queste decisioni? Non credo, anzi. Sorgerà spontanea la domanda: “e perché questo episodio non ce lo mostrano?”. Sicuramente è un passo in avanti ma occorre la massima cautela. (Francesco Davide Zaza)

