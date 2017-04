Chelsea (Foto: Lapresse)

N'GOLO KANTÉ MIGLIOR GIOCATORE DELLA PREMIER LEAGUE: TRIONFA IL CENTROCAMPISTA DEL CHELSEA - Il premio come miglior giocatore della Premier League in corso è andato a N'Golo Kanté, centrocampista del Chelsea esploso un anno fa nel Leicester dei miracoli. Al Grosvenor Hotel di Londra sono state assegnate quattro onoreficienze: uomini, donne e giovani delle rispettive categorie. Kanté ha portato a casa il titolo di PFA Players' Player of the Year, grazie al voto ricevuto dai colleghi facenti parte dell'assocalciatori inglese.



Kanté è balzato alla cronaca nella passata stagione, quando militivata nel Leicester City di Claudio Ranieri. Il francese era il motore delle Foxes che riuscirono a vincere la Premier League contro ogni pronostico. La scorsa estate il Chelsea spese 36 milioni di euro per aggiudicarsi questa autentica forza della natura. Anche con i Blues Kanté non ha deluso le aspettative e, qualora il club allenato da Antonio Conte dovesse restare in vetta alla classifica fino al termine del torneo, l'ex Leicester diventerebbe il primo calciatore della storia a vincere due Premier League consecutive con squadre diverse.



Kanté è il quarto francese ad aggiudicarsi del riconoscimento della PFA dopo Cantona, Ginola ed Henry, vittorioso per due volte. Contro ogni aspettativa, il centrocampista del Chelsea ha battuto la concorrenza di mostri sacri quali Ibrahimovic, Hazard, Kane, Sanchez e Aguero. Per quanto riguarda gli altri premi, se Kanté è stato nominato giocatore dell'anno, la palma di miglior giovane è andata per la seconda volta di fila a Delle Alli, stellina del Tottenham.

