Perugia Verona / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA PERUGIA VERONA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI SERIE B, 38^ GIORNATA) - Perugia Verona, diretta dall'arbitro Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata, martedì 25 aprile 2017 alle ore 20.30, sarà il posticipo serale che chiuderà il turno infrasettimanale nonché la quintultima giornata del campionato di Serie B. Sfida che rappresenterà probabilmente il big match di turno, con i Grifoni chiamati a dare continuità alla vittoria di Novara per strappare il quarto posto al Cittadella e risparmiarsi un turno nei play off, e gli scaligeri a loro volta ad un momento cruciale nella loro corsa alla Serie A.

Gialloblu che nelle ultime settimane hanno strappato cinque punti al Frosinone nella corsa a distanza per il secondo posto, vincendo peraltro un'importantissima partita a Bari sabato scorso, ed approfittando della seconda caduta consecutiva dei ciociari, sconfitti sul campo della Ternana. Con tre punti di vantaggio e lo scontro diretto a favore, alla squadra di Fabio Pecchia basterà vincere quattro delle ultime cinque partite di campionato per garantirsi l'immediato ritorno nella Serie A perduta la scorsa stagione. Perdere a Perugia significherebbe però annullare il vantaggio psicologico recuperato con l'impresa di Bari. Non sarà facile, visto che gli umbri in casa non perdono dall'autunno, dalla sconfitta contro il Carpi dello scorso 25 ottobre. La squadra di Bucchi sembra credere nella possibilità di essere protagonista nei play off e strappare a chi chiuderà al terzo posto in classifica l'ultimo posto nella massima serie. Per riuscirci una vittoria col Verona servirà anche come prova di forza, e non solo per i comunque fondamentali tre punti in classifica.

Allo stadio Renato Curi di Perugia saranno queste le probabili formazioni che scenderanno in campo. Padroni di casa schierati con Brignoli tra i pali, Monaco e il francese Gnahore a formare la coppia di difensori centrali, mentre Mancini giocherà in posizione di terzino destro e Di Chiara in posizione di terzino sinistro. Anche il centrocampo dei Grifoni sarà a quattro, con Mustacchio esterno di fascia destra e Nicastro esterno di fascia destra, mentre nella zona centrale della linea mediana si muoveranno Acampora e Brighi. In attacco, confermato il tandem Fazzi-Forte.

La risposta del Verona sarà affidata al brasiliano Nicola estremo difensore, mentre al centro della difesa mancherà Ferrari, squalificato dopo l'espulsione per doppia ammonizione rimediata nella trasferta di Bari. Al centro della retroguardia giocheranno il romeno Boldor e Bianchetti, mentre gli esterni laterali saranno Romulo a destra e il francese Souprayen a sinistra. Fossati in cabina di regia sarà affiancato a centrocampo dal brasiliano Bessa e dall'argentino Bruno Zuculini, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Pazzini, Siligardi e Luppi.

Confronto tattico interessante tra due allenatori che sanno sfruttare bene le ripartenze e gli spazi lasciati dagli avversari. 4-4-2 per il Perugia di Bucchi che a Novara ha saputo reagire dopo i pareggi interni contro Pisa ed Ascoli e la sconfitta di Trapani, due soli punti in tre partite che avevano rallentato il cammino play off degli umbri. Il 4-3-3 di Pecchia è tornato invece a dare il massimo in due difficili match contro Cittadella in casa e Bari in trasferta. Fare bottino pieno anche a Perugia significherebbe ipotecare di fatto una Serie A diretta che pareva prima in pugno e poi ormai persa per gli scaligeri.

Quote molto equilibrate per le scommesse sul match, con i bookmaker che tengono conto di stato di forma ed ambizioni delle due formazioni. Per il fattore campo, Perugia comunque lievemente favorito con Sisal Matchpoint che fissa a 2.60 la quota per la vittoria interna, mentre Snai propone a 3.10 la quota per la vittoria in trasferta e Paddy Power a 3.20 la quota relativa al pareggio. La diretta tv di Perugia-Verona, martedì 25 aprile 2017 alle ore 20.30, sarà garantita a tutti gli abbonati Sky che potranno collegarsi su quattro canali del boquet satellitare: Sky Sport Mix HD, Sky Sport 1 HD, Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 1 HD, rispettivamente sui canali 106, 201, 206 e 251 del bouquet satellitare. Via internet, la diretta streaming video sarà disponibile agli abbonati sul sito skygo.sky.it.

