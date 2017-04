Pisa Pro Vercelli/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Pisa Pro Vercelli - LaPresse

DIRETTA PISA PRO VERCELLI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 38^ GIORNATA) - Pisa Pro Vercelli sarà diretta dall'arbitro Pezzuto e, in programma martedì 25 aprile alle ore 15.00, è valida per la trentottesima giornata del campionato di Serie B 2016-2017 che si gioca ancora in turno infrasettimanale. Per il Pisa di Gennaro Gattuso, alla quarta sconfitta nelle ultime cinque gare, la corsa all'obiettivo salvezza si è improvvisamente complicata. I toscani, infatti, dopo un avvio di stagione con i problemi societari di cui siamo tutti a conoscenza, sembravano aver trovato una discreta quadratura grazie alla professionalità dei giocatori e all'ottimo lavoro svolto dal mister Gattuso. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

Da un paio di mesi a questa parte, però, i gravi problemi di finalizzazione della squadra sono stati acuiti da un calo fisico e di concentrazione in difesa; e se prendi gol ma poi non riesci mai a farli l'unico risultato possibile è che perdi quasi tutte le gare. E’ proprio questo, in estrema sintesi, quello che è successo alla formazione in maglia nerazzurra; alcune leggerezze individuali, a cui la squadra non è riuscita a reagire con la giusta energia in attacco, hanno portato alla sconfitta in alcune gare importanti. E' stato questo il caso delle due gare interne contro Cesena ed Avellino, peraltro due scontri diretti in chiave salvezza, in cui la squadra è andata sotto a causa di disattenzioni e non è più riuscita a rimettere in piedi la gara.

La sensazione, come ha riconosciuto il tecnico Gattuso in conferenza stampa, è che la squadra abbia gettato la spugna a livello mentale proprio nel momento più importante, in quanto non erano mancate le prove positive anche in gare difficili. Con 9 punti di distacco dalla zona salvezza e 7 dai play-out, quella contro la Pro Vercelli potrebbe costituire proprio l'ultima spiaggia per i giocatori agli ordini di Gattuso. Dall'altra parte c'è una Pro Vercelli la quale, grazie ai 46 punti totalizzati, ha raggiunto una posizione di buona tranquillità di classifica rispetto ad alcuni mesi fa. La formazione piemontese, grazie ad un girone di ritorno giocato all'insegna del cinismo e della sagacia tattica da parte di Longo, è riuscita a capovolgere la situazione non ottimale del girone di andata, giungendo ad una salvezza praticamente quasi certa anche prima delle aspettative.

Il cammino della Pro dall'inizio del girone di ritorno è stato da play-off, grazie a sole tre sconfitte subite e ai sette pareggi che hanno consentito di mettere fieno in cascina. Ancora più importanti in ottica salvezza sono stati i risultati negli scontri diretti, in cui la Pro si è sempre dimostrata all'altezza sia dal punto di vista mentale sia da quello tattico; nell'ultima gara i piemontesi hanno bloccato in casa sullo 0-0 una Salernitana lanciata per la corsa ai play-off.

Passando all'analisi delle probabili formazioni, il tecnico di casa Gattuso schiera un 4-3-3 con Ujkani in porta, Golubovic, Longhi, Lisuzzo e Milanovic in difesa. In mediana potrebbe scontare un turno di riposo Di Tacchio, al cui posto sembra favorito Tabanelli, con Angiulli e Verna a giocare da mezzale. In attacco spazio a Cani da prima punta, mentre Masucci e Mannini si allargheranno ad occupare le corsie esterne, in un modulo che potrebbe diventare 4-3-1-2 con l'accentramento dell'ex Samp. Dall'altra parte la Pro di Longo si schiera con un compatto 3-5-2 con Provedel fra i pali, Legati, Bani e Luperto in difesa. A centrocampo Vives, Palazzi ed Altobelli saranno incaricati di ricoprire la zona centrale del campo, lasciando a Germano e Berra il compito di coprire le due fasce. In attacco tornerà dall'inizio bomber La Mantia, che giocherà in coppia con Aramu sostituendo l'infortunato Bianchi.

Dato il modo di giocare delle due squadre, appare improbabile alla vigilia assistere ad una gara spettacolare e piena di occasioni da gol. Le due formazioni, infatti, ci hanno abituato a privilegiare la solidità e l'equilibrio, lasciando pochi margini di manovra sia agli avversari che alle proprie giocate. In questa occasione, però, sarà il Pisa ad avere il compito di fare la partita, in quanto gli ospiti giocano sicuramente per due risultati su tre.

SNAI quota 2,30 il successo del Pisa a fronte di un 3,60 per il segno 2. L'X è quotato 2,90. Pisa Pro Vercelli sarà trasmessa in diretta tv dal bouquet satellitare: per tutti gli abbonati al pacchetto Calcio l'appuntamento è su Sky Calcio 5, con la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video grazie all'applicazione Sky Go. Ricordiamo anche il programma Diretta Gol Serie B, che su Sky Sport 1 e Sky Supercalcio trasmette i gol e gli highlights in tempo reale da tutti i campi.

