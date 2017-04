Pronostici Serie B/ Per Spal e Verona che brividi! Le scommesse della 38^ giornata (25 aprile 2017)

Pronostici Serie B: a Perugia arriva il Verona (Foto LaPresse)

PRONOSTICI SERIE B: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA 38^ GIORNATA (25 APRILE 2017) - Siamo pronti a vivere un altro turno infrasettimanale in Serie B 2016-2017: la trentottesima giornata ci avvicina ancor più alla conclusione della stagione regolare, ma in questo campionato lunghissimo nessun verdetto è ancora ufficiale, se non la qualificazione della Spal ai playoff. Gli estensi corrono però per la promozione immediata, alle sue spalle ci provano Verona e Frosinone; è tempo dunque di lasciar parlare i nostri pronostici, con i quali come al solito abbiamo provato ad analizzare le sfide del campionato cadetto per dare uno sguardo a come potrebbero finire queste partite.

PRONOSTICO SALERNITANA BARI (martedì ore 12:30) - Una squadra che vola contro una in crisi: la Salernitana ha agganciato il Bari in classifica e adesso crede fermamente in un posto nei playoff. Una sola sconfitta nelle ultime nove giornate per i campani, che in questo periodo hanno infilato cinque vittorie e non perdono in casa da fine febbraio; i Galletti invece hanno perso le ultime tre, quattro delle ultime cinque e cinque delle ultime sette, e non conoscono un’affermazione esterna dal 24 febbraio. La partita giusta per rilanciarsi? Forse, o forse no: il nostro pronostico guarda ai granata, dunque a una vittoria della Salernitana (segno 1).

PRONOSTICO ASCOLI AVELLINO (martedì ore 15) - Due squadre ancora a caccia della salvezza, ma non particolarmente in ansia; l’Ascoli però non vince da sei partite, dopo tre sconfitte in serie ha messo insieme tre pareggi senza riuscire a fare il salto definitivo in classifica. L’Avellino invece ha una striscia aperta di cinque gare utili, con tre vittorie e due pareggi; la vittoria di Pisa ha riportato i tre punti esterni dopo due mesi, in generale gli irpini fanno meno di un punto a partita quando non giocano al Partenio. Due squadre che come detto non rischiano nell’immediato; anche per questo motivo come pronostico per la sfida odierna scegliamo il pareggio, e dunque un segno X.

PRONOSTICO BRESCIA TERNANA (martedì ore 15) - Delicatissimo incrocio per la salvezza tra due squadre che hanno gli stessi punti in classifica. Il Brescia ha fatto 4 punti nelle ultime due partite, ma ha vinto una sola volta in dieci gare pareggiando cinque volte; Ternana che ha fatto malissimo tra dicembre e inizio marzo (dieci sconfitte in undici partite) ma nelle ultime otto ha vinto cinque volte e si è così rilanciata alla grande. Il pronostico tuttavia parla in favore dei padroni di casa, e dunque ci sentiamo di dare un segno 1 per la vittoria del Brescia.

PRONOSTICO FROSINONE SPEZIA (martedì ore 15) - La casistica delle ultime sfide dice Spezia: i ciociari dopo essersi riportati al primo posto hanno steccato le ultime cinque partite, facendo 3 punti e perdendo le ultime due. Sono terzi e non rischiano in ottica playoff, ma continuando di questo passo potrebbero perdere la possibilità di andare direttamente al secondo turno e in casa non vincono dal 18 marzo. Lo Spezia vola: tre vittorie nelle ultime quattro con cui i liguri si sono rilanciati, anche se la formazione di Mimmo Di Carlo è ancora troppo incostante. Lo Spezia non pareggia da sei gare e lo ha fatto solo una volta nelle ultime undici; anche così tuttavia diamo per pronostico un segno X.

PRONOSTICI PISA PRO VERCELLI (martedì ore 15) - Il Pisa è affossato dalla penalizzazione, ma oggi sarebbe comunque penultimo: tre sconfitte consecutive e vittoria che manca da dieci turni, per di più soltanto due affermazioni nel girone di ritorno con tanti, troppi pareggi (12 nelle ultime 21 partite). Per contro c’è una Pro Vercelli che ormai dovrebbe essere salva, anche grazie a una striscia di risultati utili che parte addirittura dal 18 febbraio (cinque vittorie e sei pareggi), il buon momento di forma è confermato dalle tre vittorie nelle ultime cinque partite. Il pronostico non può dunque che essere a favore dei piemontesi, diamo un segno 2 anche se il Pisa di orgoglio potrebbe prendersi la vittoria.

PRONOSTICO SPAL CITTADELLA (martedì ore 15) - La capolista è già sicura di giocare i playoff male che vada, ma intanto è a +8 sulla terza: vincendo oggi sarebbe sostanzialmente in Serie A. dopo aver perso due partite consecutive la Spal ha ripreso a volare: quattro vittorie consecutive, due delle quali in trasferta, per un girone di ritorno nel quale sono arrivate ben nove affermazioni in 15 gare. Il Cittadella si sta però confermando in quarta posizione grazie a quattro vittorie nelle ultime sei, con appena due sconfitte in dieci gare e in generale un buon passo; fuori casa però una sola vittoria da ottobre a oggi. Pronostico? La Spal vede lo striscione del traguardo e potrebbe avere il “braccino corto”: diciamo allora un pareggio (segno X).

PRONOSTICO VIRTUS ENTELLA LATINA (martedì ore 15) - Squadra davvero ondivaga l’Entella, ma ai liguri va dato atto di essere sempre rimasti in zona playoff: dall’inizio dell’anno a metà marzo avevano perso solo una delle nove partite giocate, poi hanno perso un po’ di smalto e adesso arrivano da un singolo punto in tre gare, con due vittorie nelle ultime otto. Niente è ancora perduto, anzi l’Entella è attualmente ottava; oggi in più si gioca contro il fanalino di coda Latina, che ha perso le ultime cinque partite, non vince dal 25 febbraio e non riesce in alcun modo a rialzare la testa. Per i pontini appena 14 punti esterni in tutto il campionato; un dato che oggi non può non influire sulla prestazione, dunque per il nostro pronostico diamo la vittoria alla Virtus Entella (segno 1).

PRONOSTICO CESENA BENEVENTO (martedì ore 18) - Una per la salvezza, l’altra per i playoff. Al Manuzzi il Cesena arriva alla partita in fiducia, perchè non perde da cinque partite (tre pareggi) e in casa non conosce sconfitta da fine febbraio, avendo vinto due delle ultime cinque gare giocate qui. Il Benevento non ha più il passo di inizio stagione; un punto nelle ultime tre e quattro sconfitte nelle ultime sette, i campani hanno perso ritmo e adesso rischiano di non giocare la post season, anche se sono ancora ben messi in classifica. Fuori casa hanno vinto due volte nel girone di ritorno, perdendo invece in quattro occasioni e due volte nelle ultime tre; il Cesena sta bene e dunque come pronostico diciamo che potrebbero vincere i romagnoli, segno 1 per questa partita.

PRONOSTICO CARPI TRAPANI (martedì ore 20:30) - Certamente il Carpi avrebbe i favori del pronostico a bocce ferme, ma non secondo gli ultimi risultati: gli emiliani arrivano dalla netta sconfitta contro il Cittadella e hanno perso tre volte nelle ultime sette giornate, pur tornando a vincere dopo un periodo (in inverno) fatto di sei gare senza conoscere i tre punti. Di tutt’altro tenore il momento del Trapani, che invece sta clamorosamente guadagnando la salvezza immediata: sembrava spacciato, invece adesso ha infilato cinque vittorie nelle ultime sette andando a vincere due volte in trasferta, e ha anche vinto sette volte nel girone di ritorno. Manca l’ultimo passo ad Alessandro Calori, con la sensazione che possa farcela; per oggi però vediamo un pareggio, e dunque un segno X.

PRONOSTICO PERUGIA VERONA (martedì ore 20:30) - La partita più intrigante: il Perugia alterna grandi momenti a periodi neri, prima di vincere a Novara riprendendosi il quinto posto arrivava da tre partite in cui aveva fatto 2 punti pareggiando due volte in casa, ma in generale il girone di ritorno è stato ottimo con sole tre sconfitte e sei vittorie. Il Verona sembra aver messo da parte gli spettri del fallimento, ha vinto le ultime due partite senza subire gol e si è così lasciato alle spalle un periodo fatto di 7 punti n 6 partite, che aveva compromesso la promozione diretta. La voglia degli scaligeri di tornare subito in Serie A è grande, ma il Perugia contro le grandi sa esaltarsi e dunque prevediamo un bell’equilibrio; diciamo segno 1X, ci sia concessa la doppia opportunità per questa partita.

