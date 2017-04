Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, per Spal e Verona spareggi! Diretta gol live score (38^ giornata)

Risultati Serie B: la Spal è capolista dopo 37 giornate (Foto LaPresse)

RISULTATI SERIE B: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVE SCORE E PROSSIMO TURNO (38^ GIORNATA, 25 APRILE 2017) - Altro turno infrasettimanale nel campionato di Serie B 2016-2017: siamo arrivati alla trentottesima giornata, il che significa che ne mancano soltanto cinque per chiudere la stagione regolare, e dobbiamo ancora stabilire quali squadre centreranno la promozione diretta, quali arriveranno ai playoff e quali invece retrocederanno o si giocheranno i playout.

Inaugurato dall’anticipo Vicenza-Novara, il turno prosegue alle ore 12:30 di martedì 25 aprile con Salernitana-Bari; alle ore 15 avremo Ascoli-Avellino, Brescia-Ternana, Frosinone-Spezia, Pisa-Pro Vercelli, Spal-Cittadella e Virtus Entella-Latina. Alle ore 18.00 si gioca Cesena-Benevento. Saranno due i posticipi serali alle ore 20:30, vale a dire Carpi-Trapani e Perugia-Verona.

La Spal è davvero ad un passo da una storica promozione diretta: gli estensi sono riusciti a vincere anche sul campo del Latina e si sono portati a +5 sul Frosinone. Per la capolista impegno casalingo contro un Cittadella lanciato verso i playoff, mentre i ciociari non riescono più a vincere e rischiano ora di staccarsi dal Verona, devono riprendersi necessariamente i tre punti nella partita del Matusa contro lo Spezia, che però attraversa un buon momento.

Il Verona gioca il big match al Curi: il Perugia è quinto in classifica e con la vittoria di Novara ha fatto un deciso passo verso i playoff, per gli scaligeri però la possibilità di allungare sul terzo posto, forse in maniera decisiva. Per la post season è impegno determinante anche quello della Virtus Entella, che affronta il Latina ultimo in classifica e vuole staccare un Carpi che, reduce dalla brutta sconfitta di Cittadella, se la deve vedere contro un Trapani che per la prima volta da quando è iniziata la stagione sarebbe virtualmente salvo, e che è una delle squadre più calde del momento.

Attenzione anche alla Salernitana, che ormai ha una sola lunghezza da recuperare per l’ottava posizione e potrebbe estromettere, definitivamente o quasi, un Bari sempre più in crisi che arriva dalla sconfitta interna contro il Verona. Per la salvezza sono chiamate a battere un colpo il Pisa, che ospita una Pro Vercelli sostanzialmente al sicuro; poi Brescia e Ternana, che affrontano una sfida diretta al Rigamonti che si preannuncia delicatissima.

Rischia ancora qualcosa l’Ascoli, ma battendo l’Avellino la formazione marchigiana potrebbe fare un bel passo avanti verso la salvezza immediata, anche a prescindere dal risultato del Cesena che ospita un Benevento che ha perso la quinta piazza e che ora vuole rilanciarsi per blindare la sua posizione ai playoff.

RISULTATI SERIE B 2016-2017, 38^ GIORNATA

RISULTATO FINALE Vicenza-Novara 3-1 - 28' Macheda (N), 40' Ebagua (V), 63' Bellomo (V), 71' F. Orlando (V)

Martedì 25 aprile

ore 12:30 Salernitana-Bari

ore 15:00 Ascoli-Avellino

ore 15:00 Brescia-Ternana

ore 15:00 Frosinone-Spezia

ore 15:00 Pisa-Pro Vercelli

ore 15:00 Spal-Cittadella

ore 15:00 Virtus Entella-Latina

ore 18:00 Cesena-Benevento

ore 20:30 Carpi-Trapani

ore 20:30 Perugia-Verona

CLASSIFICA SERIE B 2016-2017

Spal 70

Verona 65

Frosinone 62

Cittadella 57

Perugia 56

Benevento (-1) 55

Spezia 54

Virtus Entella, Carpi 51

Salernitana, Novara*, Bari 50

Pro Vercelli 46

Avellino (-3) 45

Cesena 43

Ascoli, Trapani, Vicenza* 41

Brescia, Ternana 39

Pisa (-4) 32

Latina (-2) 31

* una partita in più

RISULTATI SERIE B 2016-2017, 39^ GIORNATA

Sabato 29 aprile

ore 15:00 Bari-Pisa

ore 15:00 Cittadella-Cesena

ore 15:00 Latina-Ascoli

ore 15:00 Pro Vercelli-Perugia

ore 15:00 Spezia-Spal

ore 15:00 Ternana-Carpi

ore 15:00 Trapani-Virtus Entella

Domenica 30 aprile

ore 17:30 Novara-Brescia

Lunedì 1 maggio

ore 12:30 Benevento-Avellino

ore 15:00 Verona-Vicenza

ore 20:30 Salernitana-Frosinone

