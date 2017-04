SPALLETTI ALLA FIORENTINA?/ Calciomercato news, il tecnico della Roma visto in un ristorante insieme a Corvino

Luciano Spalletti - La Presse

SPALLETTI ALLA FIORENTINA? IL TECNICO DELLA ROMA VISTO IN UN RISTORANTE TOSCANO CON CORVINO. CHI AL SUO POSTO? - L'incontro tra Pantaleo Corvino, direttore dell'area tecnica della Fiorentina, e Luciano Spalletti, allenatore della Roma, hanno riacceso le voci di un possibile addio del tecnico di Certaldo nel calciomercato di gennaio. Resta il fatto che sono molti i nomi che circolano in orbita Roma. Difficili quelli dei giovani talenti italiani che portano a Eusebio Di Francesco soprattutto, si cerca un profilo con più esperienza che possa portare subito qualche trofeo nella capitale che non vince da ben otto anni. L'arrivo di Monchi in giallorosso come direttore sportivo porta subito al nome di Unai Emery che è legato da un contratto col Paris Saint German ma è in difficoltà dopo il brutto 6-1 contro il Barcellona nel return match degli ottavi di finale di Champions League. Il nome nuovo lo ha fatto Mundo Deportivo ed è quello di Marcelinho.

SPALLETTI ALLA FIORENTINA? IL TECNICO DELLA ROMA VISTO IN UN RISTORANTE TOSCANO CON CORVINO - Luciano Spalletti e la Roma rischia di essere una favola giunta al capolinea. Numerose volte il tecnico ha sottolineato che sarebbe potuto andare via in caso non fosse arrivato nessun successo a fine stagione o in base al fatto che Francesco Totti avrebbe rinnovato o meno il contratto. Rimane il fatto che comunque in questo momento le voci di calciomercato si moltiplicano molto velocemente. E' per questo che le immagini pubblicate oggi da FirenzeViola.it hanno moltiplicato la curiosità di tifosi e addetti ai lavori. Il noto portale ha pubblicato un affettuoso abbraccio ''rubato'' in un ristorante toscano proprio tra il tecnico Luciano Spalletti e Pantaleo Corvino direttore dell'area tecnica della Fiorentina. Paulo Sousa è noto che lascerà a fine stagione la squadra viola e si è parlato più volte dell'arrivo di Eusebio Di Francesco. L'incontro tra Corvino e Spalletti potrebbe essere quindi solo un semplice pranzo in amicizia, visto che i due si conoscono da molti anni, anche se in questo momento è impossibile non scatenare le voci di calciomercato.

© Riproduzione Riservata.