STEFANO FAVRET/ E' morto il figlio Achille di tre anni: era affetto da una malattia rara

Stefano Favret (Foto: Lapresse)

MORTO FIGLIO FAVRET. IL PICCOLO ACHILLE NON CE L'HA FATTA: LUTTO NEL MONDO DEL CALCIO – Il mondo del calcio si stringe attorno Stefano Favret, centrocampista e capitano del San Donà colpito da una tragedia enorme. Il suo figlioletto di soli 3 anni, Achille, è morto ieri sera all'ospedale Burlo di Trieste, dove era ricoverato da una settimana. Il bambino era affetto da una rara malattia, con la quale combatteva da circa un anno. Nella notte tra sabato 22 e domenica 23 aprile, durante la sua permanenza nel nosocomio dove era stato sottoposto a terapie specifiche, le condizioni di Achille sono peggiorate e il piccolo è rimasto in vita soltanto grazie alle apparecchiature mediche. L'aggravarsi della salute di Achille ha messo in apprensione giocatori, staff e tifosi, non solo del San Donà ,ma di tutte le squadre di ogni categoria. La famiglia ha poi fato sapere che il bambino, pur essendo in gravissime condizioni, era ancora in vita. Ieri notte, poi, ecco la doccia fredda che a sconvolto Stefano Favret e la compagna Sara Da Re: il loro unico figlio non ce l'ha fatta. Tristezza e commozione per Achille, che tra poche settimane avrebbe dovuto compiere 4 anni. La notizia ha sconvolto la comunità del Sandonatese, Conegliano e Portogruaro, paese in cui risiede la famiglia Favret.

