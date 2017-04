Salernitana Bari/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Salernitana Bari si gioca martedì all'ora di pranzo (Foto LaPresse)

DIRETTA SALERNITANA BARI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 38^ GIORNATA) - Salernitana Bari sarà diretta dall'arbitro Ghersini e, in programma martedì 25 aprile alle ore 12:30, è valida per la trentottesima giornata del campionato di Serie B 2016-2017 che si gioca ancora in turno infrasettimanale. Dopo lo stop subito a Vercelli, dove gli uomini di Bollini sono stati bloccati sullo 0-0 dalla Pro di Moreno Longo, la Salernitana riparte dalla gara interna contro il Bari per azzannare nuovamente la zona play-off, distante ora soltanto un punto in virtù delle sconfitte di Carpi ed Entella nell'ultima giornata.

I granata, protagonisti di un girone di ritorno straordinario che li ha portati a raggiungere la parte sinistra della classifica dopo una prima parte di stagione complicata, sono ora attesi da cinque gare decisive per le sorti della stagione. Dopo il Bari, infatti, arriveranno prima il Frosinone, poi in serie Carpi, Avellino e Perugia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

Un calendario sicuramente complicato, per gli uomini di Bollini, che però sembrano avere dimostrato di avere le carte in regola per riuscire a fare bene. Il primo avversario di questo rush finale sarà il Bari, formazione di primo rilievo stando ai valori sulla carta, che però anche quest'anno ha accusato i soliti problemi che hanno frenato la squadra nelle ultime stagioni in cadetteria. Una campagna acquisti importante e la scelta di un tecnico quotato come Colantuono, infatti, non sono bastati ai pugliesi per lasciarsi alle spalle quanto di sbagliato fatto negli ultimi campionati.

I bianco-rossi, nonostante un cammino iniziato sotto i migliori auspici, hanno pagato il consueto calo di concentrazione nelle prestazioni, dovuto per certi aspetti anche alla forte intensità di questo torneo. Dopo 3 pesanti sconfitte consecutive, in cui il Bari è caduto contro dirette concorrenti per i play-off, la corsa per l'ottavo posto potrebbe essere irrimediabilmente compromessa. Ora più che mai la squadra agli ordini di Colantuono non potrà più perdere punti per strada, e per farlo dovrà partire dalla difficile trasferta di Salerno.

Le due formazioni, situate a pari punti a margine della zona play-off, saranno costrette a dimenticare temporaneamente il rapporto di amicizia che le lega da anni, per cercare di dare un senso a questa stagione. Per quanto riguarda il testa a testa, il Bari è avanti con 3 successi nelle ultime 3 gare di B, mentre per vedere l'ultima vittoria campana bisogna tornare al 2009, quando all'Arechi la Salernitana vinse 3-2 in una gara poi finita sotto inchiesta di calcioscommesse nel 2012.

Per quanto concerne le probabili formazioni, il tecnico di casa Bollini dovrebbe confermare il consueto 4-3-3, dando spazio a Gomis in porta, Vitale, Bernardini, Schiavi e Tuia in difesa. In mediana Ronaldo sarà il giocatore davanti alla difesa incaricato di dettare i tempi, mentre Della Rocca e Odjer saranno ai lati da mezzale. In attacco ci sarà Coda a fare da prima punta, mentre Rosina ed Improta dovrebbero giocare sugli esterni. Pronti dalla panchina in quel caso Busellato e Joao Silva.

Il Bari di Colantuono scende in campo con un modulo speculare rispetto ai campani, in cui ci sarà Micai ai difendere la porta, poi Daprelà e Sabelli da terzini, Moras e Tonucci centrali. A centrocampo conferme in vista per Basha e Fedele, mentre Romizi sarà la mezzala sinistra al posto di Macek. In attacco pronti Maniero, Galano e Martinho, che però partirà in ballottaggio con Parigini per una maglia da titolare.

Quella fra Salernitana e Bari si presenta come una delle sfide più interessanti di questa 38esima giornata di B. Le due squadre, che sulla carta presentano a larghi tratti valori alti per la categoria, non sono riuscite fino ad ora ad esprimere al meglio il proprio potenziale, e si trovano entrambe fuori dalla zona play-off. Proprio perciò, nessuna delle due può sbagliare e si vedranno due squadre con il coltello fra i denti per non perdere il treno dei play-off. Salernitana favorita, in base alla quote SNAI, nei pronostici di questo match. La vittoria campana (segno 1) è quotata 1,90, a fronte di un 4,50 per il segno 2 ed il 3,25 per il segno X.

Salernitana Bari sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1; appuntamento dunque con tutti gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno avvalersi del servizio di diretta streaming video attivando, senza costi aggiuntivi, l'applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

© Riproduzione Riservata.