Spal Cittadella / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA SPAL CITTADELLA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI SERIE B, 38^ GIORNATA) - Spal-Cittadella, diretta dall'arbitro Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli, martedì 25 aprile 2017 alle ore 15.00, sarà una sfida che nel quadro della quintultima giornata del campionato di Serie B avrà una sola parola chiave: entusiasmo. La Spal dopo il successo di Latina di sabato scorso vede vicinissimo un traguardo sognato per quasi mezzo secolo. Esattamente, per quarantanove anni, da quando nel 1968 gli estensi hanno detto arrivederci alla Serie A, senza immaginare che l'esilio per quella che è stata una storia esponente della provincia nobile del nostro calcio, sarebbe stato così lungo.

Ora però il traguardo è davvero vicino, perché il Frosinone terzo in classifica, sconfitto a Terni nell'ultimo turno di campionato, è scivolato a otto punti di distanza. Uno scenario quasi impensabile un mese fa, quando i ciociari avevano vinto lo scontro diretto allo stadio Paolo Mazza. Soprattutto perché successivamente la Spal era uscita sconfitta anche dal campo dell'Avellino. Poi, sono arrivate quattro vittorie consecutive contro Novara, Brescia, Trapani e Latina che hanno cambiato radicalmente la situazione, col Verona secondo a sua volta distanziato di cinque punti. Per compiere un altro passo decisivo verso il suo sogno, la Spal però dovrà domare le velleità di un Cittadella che, battendo con un secco poker il Carpi in casa sabato scorso, è tornato letteralmente a ruggire in chiave play off, riappropriandosi del quarto posto solitario in classifica e riuscendo così a portarsi a più sei dall'Entella ottava in classifica. E per la seconda volta nella sua storia, per il Cittadella la post season potrebbe diventare realtà.

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Spal in campo con Meret a difesa della porta e Vicari, Gasparetto e Cremonesi in difesa, vista l'assenza di Bonifazi che nella trasferta di Latina è andato in gol, ma si è anche fatto espellere per doppia ammonizione e sarà squalificato. A centrocampo, cerniera centrale composta da Schiattarella, Mora ed Arini, mentre Lazzari giocherà sulla corsia laterale di destra e Costa sulla corsia laterale di sinistra. Antenucci farà invece coppia con Finotto sul fronte offensivo. Risponderà il Cittadella con Alfonso tra i pali, Varnier e Pelagatti impiegati come centrali nella difesa a quattro con Salvi schierato in posizione di terzino destro e Martin in posizione di terzino sinistro. Iori e Valzania, entrambi a segno nel match contro il Carpi, affiancheranno Bartolomei nel terzetto di centrocampo, mentre nel tridente offensivo giocheranno Iunco, Litteri e Arrighini.

Per il tecnico della Spal, Semplici, dopo anni di successi alla guida della Primavera della Fiorentina, l'esperienza alla guida degli estensi sta diventando quella della consacrazione professionale, con gli emiliani perfettamente bilanciati in un 3-5-2 che ha saputo mettere in luce giovani emergenti in difesa, come il centrale Bonifazi ed il portiere Meret, ed esaltare il lavoro di veterani sul fronte d'attacco come Floccari (attualmente out per infortunio) ed Antenucci. Un mix vincente al quale il Cittadella proverà a guastare la festa, col raggiungimento dei play off che sarebbe probabilmente il giusto premio per il 4-3-1-2 di Venturato e per una squadra che a inizio campionato ha saputo condurre la classifica stupendo con la sua freschezza da neopromossa. Così come neopromossa era la Spal, segno che spesso la continuità con un campionato di successo, anche se in una serie inferiore, può essere la carta vincente per ottenere un doppio salto di categoria, o almeno per aspirarvi come entrambe le squadre stanno facendo.

I bookmaker puntano sulla possibilità che la Spal riesca ad ottenere la sua quinta vittoria consecutiva in campionato ed ipotecare di fatto la Serie A. Vittoria interna estense quotata 1.75 da Bwin, mentre Paddy Power fissa a 3.60 la quota dell'eventuale pareggio e la stessa agenzia alza fino a 5.10 la quota relativa al blitz esterno veneto. Spal-Cittadella, martedì 25 aprile 2017 alle ore 15.00, si potrà seguire in diretta tv se muniti di un abbonamento Sky, collegandosi sul canale Sky Calcio 2 HD (numero 252 del bouquet satellitare), oppure, sempre in esclusiva per gli abbonati Sky, seguendo via internet la diretta streaming video sul sito skygo.sky.it.

