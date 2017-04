Video Vicenza Novara (LaPresse)

VIDEO VICENZA NOVARA (3-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017 38^GIORNATA) - Il Vicenza di Torrente, il "nuovo" Vicenza post esonero di Bisoli, raccoglie la prima vittoria (dopo il pari di Benevento) e dimostra di crederci, in questa pazza e allargata lotta per la salvezza della Serie B 2016/17! I biancorossi superano 3-1 il Novara grazie alle reti di Ebagua, Bellomo e Orlando, che ribaltano l'iniziale vantaggio di Macheda e concretizzano la generale superiorità dei padroni di casa, al cospetto di una squadra – quella di Boscaglia – parsa a lungo schiacciata indietro e non "rabbiosa" a caccia di 3 punti fondamentali invece nella lotta playoff... 51 a 49% il possesso di palla a favore degli ospiti, che soccombono però per tiri concessi (10 a 3) e occasioni da gol create. Tre i singoli al top per palloni recuperati (24, Esposito), passaggi riusciti (57, Signori) e conclusioni (6, Bellomo), tutti biancorossi, a conferma dell'ottima prestazione del Vicenza. Che ora se la vedrà ora, in un derby infuocato, con l'Hellas Verona, nel prossimo turno!

LE DICHIARAZIONI - Queste le dichiarazioni di mister Torrente dopo la partita: "Ho avuto poco tempo per lavorare sul campo ma i giocatori hanno risposto da professionisti e uomini veri. Dopo lo svantaggio non mi sono demoralizzato, ho cambiato qualcosa per contrastare la fisicità di Macheda e Galabinov inserendo Bellomo tra le linee e la scelta ha pagato... Potevamo fare anche più di 3 goal, sono soddisfatto perché abbiamo lavorato da squadra, ci siamo espressi bene ed abbiamo prodotto un numero importante di occasioni. Questa è la linea da tenere".

© Riproduzione Riservata.