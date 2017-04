Wta Stoccarda 2017/ Streaming video SuperTennis.tv, orario delle partite (oggi 25 aprile)

Angelique Kerber ha vinto le ultime edizioni del Wta Stoccarda (LaPresse)

DIRETTA WTA STOCCARDA 2017: STREAMING VIDEO SUPERTENNIS.TV, ORARIO DELLE PARTITE (OGGI 24 APRILE) - Finalmente il torneo Wta Stoccarda 2017 prende il via: da oggi martedì 25 aprile (alle ore 11) a domenica 30 aprile vivremo un appuntamento di tennis femminile su terra rossa, un torneo Premier che non è forse tra i più ambiti ma è certamente da seguire per alcuni motivi. L’albo d’oro ci consegna grandi campionesse (Angelique Kerber negli ultimi due anni, poi Justine Henin, Kim Clijsters, Lindsay Davenport e Martina Hingis) e fa da apripista alla grande stagione sul rosso che culminerà nel Roland Garros e avrà come tappe intermedie Madrid e Roma. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO SU SUPERTENNIS IL TORNEO WTA STOCCARDA 2017

Al Porsche Tennis Grand Prix avremo poi due grandi suggestioni: intanto la presenza di Roberta Vinci, alla sua ultima stagione da professionista e chiamata a diventare la prima campionessa in questo torneo. Poi il ritorno di Maria Sharapova dopo i mesi di stop per la squalifica; curiosamente, e purtroppo per noi, il primo turno ha messo tarantina e russa una di fronte all’altra, ma si giocherà domani visto che sarà il 26 aprile il primo giorno utile perchè la russa possa scendere in campo.

Per diventare campionesse a Stoccarda bisogna vincere cinque match; ne basterebbero quattro alle principali teste di serie, che hanno il bye e dunque apriranno dal secondo turno. Oltre alla Kerber abbiamo Karolina Pliskova, Simona Halep e Garbine Muguruza; che tecnicamente è numero 5, ma prende il posto al secondo turno di Dominika Cibulkova, che ha dovuto dare forfait. Le potenziali semifinali sarebbero Kerber-Muguruza e Halep-Pliskova; la Vinci (e dunque la Sharapova) si trova nella parte alta del tabellone, con potenziale quarto di finale contro la tennista spagnola (campionessa in carica al Roland Garros) e semifinale contro la Kerber.

La tedesca ha appena perso la prima posizione mondiale, ma potrebbe ritrovarla - per la terza volta dallo scorso settembre - qualora raggiungesse le semifinali, e senza Serena Williams (ferma per maternità) potrebbe anche provare a prendere il largo nel confronto di avversarie che non stanno mostrando grande continuità. Insomma: i motivi per seguire il torneo Wta Stoccarda 2017 ci sono tutti, nella speranza che Roberta Vinci diventi la seconda italiana a vincere un titolo in questa stagione (dopo l’impresa di Francesca Schiavone che ha trionfato a Bogotà).

Il torneo Wta Stoccarda 2017 sarà trasmesso in diretta tv da SuperTennis, la televisione federale che trovate al canale 64 del vostro telecomando (oppure al 224 se accederete da Sky); appuntamento in chiaro per tutti, con la disponibilità delle immagini in diretta streaming video visitando senza costi il sito www.supertennis.tv. Per quanto riguarda i social network, potete consultare le pagine facebook.com/PorscheTennisGrandPrix e, su Twitter, @PorscheTennis. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO SU SUPERTENNIS IL TORNEO WTA STOCCARDA 2017

© Riproduzione Riservata.