Diretta/ Giro di Romandia 2017 info streaming video e tv: percorso e orari 1^ tappa (oggi 26 aprile)

DIRETTA GIRO DI ROMANDIA 2017 INFO STREAMING E TV, PERCORSO 1^ TAPPA (OGGI MERCOLEDI' 26 APRILE) - Il Giro di Romandia 2017 vive oggi la sua prima tappa in linea, la Aigle-Champery di 173 km. Sarà subito una giornata importante per la classifica di questa corsa a tappe elvetica, dal momento che si concluderà con un arrivo in salita, dunque sarà difficile per Fabio Felline conservare la maglia di leader che il corridore piemontese della Trek-Segafredo ha conquistato ieri vincendo il cronoprologo di Aigle, da dove oggi prenderà il via alle ore 13.04 questa prima frazione in linea. Il percorso sarà davvero impegnativo, dal momento che in programma ci saranno ben cinque Gran Premi della Montagna, anche se va detto che l’unico di prima categoria sarà proprio l’ascesa finale, mentre in precedenza ci saranno tre Gpm di terza categoria e uno di seconda, posto al km 93,8 e asperità più significativa del tracciato prima dell’ascesa verso l’arrivo di Champery. Quanto a quest’ultima salita, va segnalato che inizierà subito con pendenze impegnative, poi spianerà per un tratto centrale più facile prima di farsi impegnativa negli ultimi chilometri: in totale saranno più di 10 km di salita, dunque sarà un esame molto impegnativo per gli uomini di classifica.

Ricordiamo comunque la classifica scaturita dal prologo di ieri: Felline è al comando con 2” su Alex Dowsett della Movistar, terzo Alexander Edmondson della Orica-Scott a 7”, nei primi dieci naturalmente anche due specialisti delle cronometro quali Primoz Roglic e Vasil Kiriyenka. Per tutti gli appassionati che vorranno seguire il Giro di Romandia 2017 in diretta tv, bisogna sottolineare che la corsa a tappe della Svizzera francofona, nuovo atto dell’ici World Tour, è visibile su Eurosport 2: per la prima tappa Aigle-Champery, l’appuntamento sarà a partire dalle ore 16.00. Eurosport 2 è visibile sia sulla televisione satellitare Sky, sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium: ciò significa che la diretta streaming video sarà disponibile ai rispettivi abbonati sia tramite l’applicazione Sky Go, sia tramite Mediaset Premium, oltre che tramite Eurosport Player.

