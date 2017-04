La formazione della Liu Jo Nordmeccanica Modena (LaPresse)

DIRETTA MODENA CONEGLIANO: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (SEMIFINALE PLAY OFF SERIE A1, OGGI) - Modena Conegliano, diretta dagli arbitri Cesare e Pasquali, è la partita volley femminile in programma oggi 26 aprile 2017 alle ore 20.30 al PalaPanini e valida quale gara 1 delle semifinali dei play off scudetto del campionato di Serie A1. Si torna in campo per il primo atto della seconda semifinale che metterà di fronte le emiliane, che hanno strappato per un soffio al qualificazione e le pantere, medaglia d’argento alla Champions League 2017. CLICCA QUI PER LA DIRETTA VIDEO STREAMING DI MODENA CONEGLIANO (da raiplay.it)

Vediamo quindi come le due formazioni sono approdate la PalaPanini per giocarsi un posto nella finale che assegnerà il 72^ titolo nazionale nella massima serie della pallavolo femminile in Italia. Come detto le padrone di casa sono riuscite a strappare solo all’ultimo il passaggio del turno: Modena, che ha avuto accesso al tabellone dei payoff come quinta classificata al termine della Regular season ha poi fronteggiato Bergamo ai quarti di finale.

Nella striscia, dove si gioca al meglio dei tre match, le ragazze di Marco Gaspari hanno dovuto sudare non poco contro le orobiche, che si erano assicurate gara 1: al terzo incontro le bianconere sono riuscite infatti a strappare la vittoria solo sul 25-23 al quinto set. Cammino invece più semplice per le pantere, che tornano a in campo dopo la vittoria sfumata della finale di Champions League contro il Varifbank: Conegliano infatti si è qualificata al tabellone eliminatorio da prima della classifica della serie A1 e approda al campo emiliano dopo aver battuto agilmente Il bisonte Firenze per 2-1.

Stando alla carta la favorita per la vittoria di questa sera e del passaggio del turno nel tabellone play off è senza dubbio la compagine di Conegliano: gli obbiettivi e i traguardi raggiunti, oltre lo stato di forma premiano la compagine veneta, che non vede l’ora di riscattare la sconfitta nella massima coppa europea con un posto in finale per quello che potrebbe essere il loro secondo titolo consecutivo. Modena, sempre supportata dal pubblico di casa ha dimostrato alcune lacune in campo, ma di certo grande costanza e un atteggiamento positivo. Ricordiamo infine che la partita di volley femminile tra Modena e Conegliano, attesa alle ore 20.30 sarà visibile in diretta tv sulla Rai che ha assicurato una buona copertura per le semifinali scudetto della serie A1. Il match sarà quindi visibile su Raisport +, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre mentre sarà assicurata anche la diretta video streaming della partita tramite il servizio gratuito Raiplay.it. Consigliamo infine di consultare il sito ufficiale della Lega all’indirizzo www.legavolleyfemminile.it per rimanere aggiornati sul tabellino e il risultato live.

