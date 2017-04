Venezia Matera/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Venezia Matera: un'immagine della partita di andata (Foto LaPresse)

DIRETTA VENEZIA MATERA: STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, FINALE COPPA ITALIA 2017) - Venezia-Matera, che sarà diretta dall’arbitro Francesco Fourneau, si gioca alle ore 17 di mercoledì 26 aprile: finale di ritorno della Coppa Italia Lega Pro 2016-2017. Si riparte dal gol con cui Maikol Negro ha deciso l’andata di Matera: i lucani sono dunque avanti e ora, per vincere il titolo, il Venezia deve necessariamente segnare almeno due gol senza incassarne o vincere con due reti di scarto, a meno che ovviamente non faccia 1-0 e dunque vada ai tempi supplementari (ed eventualmente ai rigori).

Da quest’anno la Coppa Italia non è più soltanto un trofeo staccato dal contesto, per quanto prestigioso possa essere: la nuova formula del campionato infatti ha stabilito che la vincente abbia la qualificazione diretta alla seconda fase dei playoff, e dunque possa ambire alla promozione. Un’ottima notizia per il Matera, perchè come sappiamo il Venezia ha già centrato la Serie B vincendo il suo girone, e dunque l’onore spetta alla finalista.

Questo non significa che la squadra di Gaetano Auteri non proverà a vincere: sarebbe un altro mattone nella costruzione di un progetto vincente che ha già portato a una semifinale playoff (2015) e che in questa stagione ha confermato il Matera su alti livelli, pur se una grave crisi tra febbraio e marzo (cinque sconfitte consecutive) ha impedito di giocarsi la promozione diretta.

Per il Venezia invece è stato un trionfo: Pippo Inzaghi, scelto come allenatore di una squadra che era appena stata promossa dalla Serie D, ha portato i lagunari alla Serie B diretta con un girone di ritorno pazzesco, fatto di una sola sconfitta e ben 12 vittorie in 17 partite (con una serie di 7 in fila e 10 in 11 gare). Forse nessuno si aspettava il primo posto nel girone B, anche se sicuramente la squadra lagunare era stata costruita per i playoff; la Coppa Italia a questo punto sarebbe la ciliegina sulla torta, così come potrà esserlo la vittoria dello scudetto di Lega Pro (questo sì un titolo platonico a tutti gli effetti).

Passando alle probabili formazioni, il Venezia dovrebbe confermare quanto visto all’andata: dovrebbe esserci anche Nicola Ferrari, che ha superato l’infortunio ed è stato tenuto fuori precauzionalmente a Gubbio. Vicario in porta con Zampano e Pellicanò sulle corsie, Malomo e Cernuto centrali con un centrocampo nel quale Stulac sarà il perno attorno cui gireranno Acquadro e Fabris; davanti dovrebbero agire Caccavallo e Marsura (che era assente all’andata) con Ferrari da punta centrale.

Nel Matera mancherà Ingrosso per squalifica: Bertoncini o Gigli ne prenderanno il posto nella difesa a tre a protezione di Tozzo, con Mattera e De Franco che la completano. Di Lorenzo e Casoli agiranno sugli esterni, in mezzo al campo Armellino e De Rose faranno gioco e si occuperanno dell’interdizione mentre nel tridente Negro sarà la punta centrale con Strambelli e Carretta laterali.

La Snai ha stabilito le quote per questa partita, sulla quale dunque si può scommettere: allo stadio Penzo parte nettamente favorito il Venezia con una quota di 1,80 sul segno 1, mentre per il pareggio (segno X) siamo a 3,05 e il segno 2 (vittoria del Matera) vi farebbe vincere 4,10 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

Venezia-Matera, ritorno della finale di Coppa Italia Lega Pro, non sarà trasmessa in diretta tv, ma come tutte le partite stagionali di Lega Pro si potrà seguire in diretta streaming video sul portale Sportube.tv, che ha i diritti per le gare di campionato e di Coppa Italia ma da quest’anno richiede una quota in abbonamento per assistere alle gare.

© Riproduzione Riservata.