Video/ Ascoli Avellino (2-0): highlights e gol della partita (Serie B 2017, 38^ giornata)

Video Ascoli-Avellino (Foto LaPresse)

VIDEO ASCOLI AVELLINO (RISULTATO FINALE 2-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2017, 38^ GIORNATA) - Allo Stadio Del Duca è terminata da pochi istanti la sfida Ascoli-Avellino, valida per la 38esima giornata del campionato di Serie B; la gara ha visto la netta supremazia dei padroni di casa che hanno battuto gli irpini per 2-0 grazie alle marcature del solito bomber Cacia, nel primo tempo, e Orsolini nei primi scampoli di ripresa. Rispetto ad altre gare del pomeriggio questa è stata una delle meno equilibrate, con la squadra di casa allenata da Alfredo Aglietti che ha sovrastato la squadra allenata da Novellino. Per quanto riguarda il dato del possesso palla (52% del picchio contro il 48% registrato dagli irpini) fa notare come i bianconeri abbiano mantenuto il pallino del gioco sin dall'inizio della sfida fino al termine dei 90' canonici; 9-6, invece, il computo dei tiri totali delle due squadre ma con i padroni di casa che sono stati più precisi (4-2) nelle conclusioni verso la porta avversaria.

LE STATISTCHE - Va ricordato anche che al Del Duca abbiamo assistito a una buona gara da entrambi i portieri in campo, che hanno effettuato lo stesso numero di parate (2-2) cercando di mantenere intatto il risultato della sfida; pari, anche, il computo dei calci d'angolo (5-5) e anche questo fa capire quanto le due squadre abbiano attaccato nel corso dei 90'. Tanto imprecisi, invece, gli attaccanti ospiti che si sono fatti pescare in offside per 6 volte mentre soltanto una volta ci è finito un giocatore dell'Ascoli. Nel completare le statistiche del match della 38^ giornata ricordiamo che la formazione bianconera ha totalizzato 485palle giocate e il 57.6% di perfezione nei passaggi, mentre negli stessi numeri gli irpini hanno totalizzato 499 palle giocate, per una media di riuscita nei passaggi fissata a 56.7%. I padroni di casa infine si sono rivelati molto più aggressivi come si evince anche dall’indice di pericolosità fissato per l’Ascoli a 47.1%, contro il 22.6% rappresentato invece dall’Avellino. Nessun cartellino rosso estratto dal direttore di gara mentre 4 gialli all'Avellino e 1 all'Ascoli. (Alessandro Nobile)

© Riproduzione Riservata.