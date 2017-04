Video/ Brescia Ternana (2-1): highlights e gol della partita (Serie B 2017, 38^ giornata)

Video Brescia-Ternana (Foto LaPresse)

VIDEO BRESCIA TERNANA (RISULTATO FINALE 2-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2017, 38^ GIORNATA) - Allo Stadio Rigamonti di Brescia è andata in scena Brescia-Ternana, gara valevole per la 38esima giornata del campionato di Serie B; la gara in terra lombarda ha premiati, proprio, i ragazzi di Gigi Cagni che hanno avuto la meglio per 2-1 sulle Fere allenate da Fabio Liverani. Tra le mura di casa Crociata aveva portato in vantaggio i bresciani al quarto minuto di gioco, prima del pareggio immediato di Defendi realizzato appena 4 minuti dopo: nel secondo tempo invece ha deciso la sfida la marcatura di Dimitri Bisoli,occorsa al 62’ minuto di gioco. La gara del Rigamonti si è rivelata una delle più divertenti della 38^ giornata di campionato, con la squadra allenata da Gigi Cagni che per le prima volta da quando è sulla nuova panchina è riuscito ad impostare una formazione che prendesse in mano il pallino del gioco fin dai primi minuti di gara e il possesso palla (52% a 48%) ne è la conferma nonostante la sfida sia comunque stata molto equilibrata.

LE STATISTICHE - Secondo le ultime statistiche del match si registrano tanti tiri in porta segnati a bilancio da ambo le parti: questo dato è comandato dai padroni di casa per 14-10, con le Fere che però sono state più precise dato che i tiri in porta sono 6-5 in favore della squadra allenata da Fabio Liverani. In giornata il portiere di casa Minelli che è riuscito con 5 parate, molto importanti, a neutralizzare le offensive della Ternana mentre Aresti ci è riuscito soltanto 3 volte e una molto importante su Ferrante nel finire del primo tempo. Il dato dei calci d'angoloappareequilibrato, 4-3, nonostante gli uomini di Cagni abbiano avuto la meglio anche in questa situazione; tre volte pescati in fuorigioco gli attaccanti ospiti mentre i padroni di casa non si sono mai fatti trovare aldilà della difesa avversaria. A fine incontro il Brescia si è rivelato senza dubbio la squadra più pericolosa con un indice fissato a 57.4% contro il 45.9% segnato dalla compagine rossoverde.Nessun cartellino rosso nella gara e due gialli, uno per parte. (Alessandro Nobile)





