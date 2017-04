Video Cesena Benevento (LaPresse)

VIDEO CESENA BENEVENTO (4-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017 38^ GIORNATA) – Nella 38^ giornata di Serie B la partita tra Cesena e Benevento si è chiusa al Manuzzi con lo splendido risultato di 4-1 a favore dei cavallucci marini, che con questo successo volano a quota 46 punti che valgono la14^ piazza nella classifica della Serie B. la fischio d’inizio sono gli stregoni a prendere il pallino del gioco, creando fin dalle prima battute delle bene occasioni di gol: all’11 è Falco che impatta la traversa. Solo al 34’ giunge il primo squillo dei padroni di casa con Ciano, che però incontra Cragno. Il vero show del Cesena però accade proprio nei primi minuti della ripresa, dove in appena 18 minuti i romagnoli riescono a infrangere lo specchio degli stregoni per ben 4 volte. Il primo è Crimi che al 47’ sfrutta l’assist di Ciano per rimettere in pari i conti, ma cinque minuti dopo Ligi segna il gol del vantaggio sullo sviluppo di un calcio d’angolo. Al 27’ è Laribi ha firmare la tripla del Cesena, che chiude definitivamente l’incontro solo al 67’ con ciano su assist di Garritano. Solo nel finale si registra la reazione del Benevento, che con Chisbah al 87’ segna la marcatura, buona però solo per le statistiche.

LE STATISTICHE- Vediamo ora qualche statistica del match giocato al Manuzzi tra Cesena e Benevento in questa 38^giornata del campionato di serie B, dove si è registrato il successo clamoroso della formazione romagnola. In campo ieri il cesena di Nasca si è dimostrato senza dubbio molto più aggressivo della formazione ospite, registrando un più alto numero di palle giocate (572 contro 506) e mettendo a bilancio 12 tiri contro i 9 fatti dagli stregoni, di cui 6 nello specchio avversario. Sempre a favore dei romagnoli sono andati anche i dati relativi al numero di punizioni (19 contro 18) e calci d’angolo (7 contro 5), oltre che una maggior percentuale di attacco alla porta fissata a 42.6% contro il 40 degli ospiti. Il Cesena ha inoltre registrato anche un maggior possesso palla, del 54% contro il 46% oltre che un più alto indice di pericolosità quotato a fine match sul 76.7% contro il 43.85 del Benevento.

