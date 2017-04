Video/ Entella Latina (0-1): highlights e gol della partita (Serie B 2017, 38^ giornata)

Video Entella-Latina (Foto LaPresse)

VIDEO ENTELLA LATINA (RISULTATO FINALE 0-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2017, 38^ GIORNATA) - Allo Stadio Comunale di Chiavari è andata in scena, questo pomeriggio, la partita tra Entella e Latina, valida nella 38^ giornata del campionato di Serie B, chiusasi con la vittoria degli ospiti per 1-0 grazie alla rete segnata nei minuti finali da Buonaiuto occorsa all'84'. La gara in terra ligure si annunciava molto importante per entrambe le squadre con l'Entella che nutre ancora il sogno playoff mentre i pontini che cercano un'insperata salvezza che sembra, però, ancora lontana nonostante questo colpo esterno. Con questo successo infatti i nerazzurri sono riusciti a recuperare tre punti sul Brescia e abbandonare l'ultimo posto in classifica, che torna a essere occupato dal Pisa. La partita del Comunale è stata molto combattuta, per tutti i 90', ma gli ospiti hanno avuto in mano il pallino del gioco maggiormente rispetto all'Entella e infatti è emblematico il dato del possesso palla (56% a 44%).

LE STATISTICHE - Andiamo a vedere qualche statistica del match avvenuto al comunale di Chiavari ieri pomeriggio. I laziali hanno sfruttato, anche, meglio il possesso palla avuto nel corso della gara dato che sono riusciti ad andare a calciare verso la porta avversaria in più occasioni rispetto all'Entella (11-8). purtroppo però entrambe le squadre hanno registrato la medesima precisione nell'incoccare lo specchio avversario,comunque molto bassa: sia Entella che Latina hanno tirato per 3 volte nello specchio della porta avversaria. Ottima gara del portiere pontino Pinsoglio che ha effettuato tre parate importanti contro le due, invece, effettuate da Alessandro Iacobucci. Gli attaccanti dell'Entella sono stati imprecisi dato che sono stati colti maggiormente in fuorigioco, nel confronto diretto con i colleghi nerazzurri, ben 8 volte contro una sola degli avversari; 7-3 per i padroni di casa, invece, il computo dei calci d'angolo. (Alessandro Nobile)

