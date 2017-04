Video / Perugia Verona (1-1):highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 38^ giornata)

La curva del Perugia (LaPresse)

VIDEO PERUGIA VERONA 81-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 38^ GIORNATA) - Perugia – Verona termina 1-1. Succede tutto nel secondo tempo. Prima gli ospiti passano in vantaggio grazie a Luppi ma dopo appena due minuti Dezi ristabilisce l’equilibrio con un pregevole colpo di testa. In classifica cambia poco: gli scaligeri restano al secondo posto ma con un solo punto sul Frosinone, terzo, mentre il Perugia aggancia il Cittadella al quarto posto con 57 punti. Nel prossimo turno di campionato gli umbri se la vedranno contro a Vercelli contro la Pro. Il Verona invece ospiterà il Vicenza. Bucchi schiera il Perugia con il consueto 4-3-3. Brignoli tra i pali, Del Prete, Mancini, Belmonte e Di Chiara i 4 difensori. A centrocampo ci sono Brighi, Gnahorè e Jacopo Dezi mentre in avanti ecco Mustacchio, Forte e Terrani. Modulo speculare per il Verona. Nicolas in porta, Romulo, Boldor, Bianchetti e Souprayen in zona difensiva. A centrocampo spazio a Valoti, Bruno Zuculini e Bessa. In attacco Luppi e Fares ai fianchi di Pazzini. Arbitra l'incontro il signor Sacchi di Macerata. Parte forte il Verona. Palla in area per Pazzini che si gira all'improvviso non riuscendo però a imprimere potenza alla sua conclusione. Risponde il Perugia. Sugli sviluppi di un corner Mustacchio prolunga di testa liberando al tiro Dezi dalla parte opposta. Tiro al volo che termina in curva. La squadra di Bucchi controlla il gioco. Forte riceve spalle alla porta e prova il tiro ma Bianchetti lo mura. La curva nord spinge e la squadra chiude nella propria area gli avversari. Di Chiara ci prova da calcio piazzato ma non inquadra lo specchio. - Inizio promettente di Mustacchio. Brighi lo pesca in profondità ma questa volta l'attaccante scatta in anticipo finendo in fuorigioco. Il Verona risponde cercando spazio sulla destra con Luppi. L'ex Modena crossa in mezzo per Pazzini ma Belmonte ben appostato lo anticipa. Sul gioco aereo il Verona ci prova con insistenza. Boldor svetta in area ma il suo tentativo termina sul fondo. L'Hellas prova a spaventare gli avversari. Bruno Zuculini ci prova dalla distanza ma Mancini subito ribatte. Valoti poco dopo offre un ottimo cross dal fondo. Sul secondo palo ci arriva Fares che però sbuccia il pallone mandandolo sul fondo. Il Perugia prova a reagire. Di Chiara va al cross, spizzato da Dezi: palla sui piedi di Mustacchio, che da posizione defilata per poco non trafigge Nicolas. Il Perugia ci riprova con Gnahorè. Il suo tiro è però impreciso. L'esuberanza del Perugia mette in difficoltà il Verona nell'ultima fase del primo tempo. Dezi ci prova dal limite. Ottimo tentativo ma la palla esce, non di molto, sul fondo. Poco dopo ancora Perugia. Forte trova la sfera a pochi passi da Nicolas ma viene immediatamente murato dall'ex portiere del Trapani. Quest'ultimo qualche istante dopo rischia di combinarla grossa rilassandosi eccessivamente su un innocuo retropassaggio di Boldor. Il Grifone vuole il gol: tiro da fuori area di Del Prete, precisione assente. Anche Brighi sale in cattedra verticalizzando per Forte. I due però non si intendono con l'attaccante che fa un movimento opposto rispetto al pallone. Nel finale il Verona sfiora il colpaccio. Ottima giocata di Romulo sulla destra, pallone in area per Pazzini che calcia in maniera pessima un rigore in movimento.

VIDEO PERUGIA VERONA (1-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 38^ GIORNATA) LA RIPRESA – Le due squadre ritornano in campo senza presentare sostituzioni. Il Verona ci prova subito. Accelerazione di Romulo sulla destra e tiro potente verso la porta. Belmonte devia concedendo un corner. I gialloblù non riescono a sfruttare la chance dalla bandierina ma dopo pochi istanti passano all'incasso. Dezi nel tentativo di eludere il pressing di Pazzini scarica indietro verso Mancini. Valoti si avventa sul pallone, supera il difensore in velocità e arrivato a tu per tu calcia con sicurezza. La sfera finisce sul palo ma lì vicino è appostato Luppi. Tiro facile facile e vantaggio scaligero. Il Perugia in pochissimo tempo trova il pari. Di Chiara brucia la fascia e crossa al centro dell'area dove Dezi di testa gira verso la porta. Tentativo preciso. E subito il talentuoso centrocampista scuola Napoli si fa perdonare. Pazzini prova a reagire. Ottimo il movimento dell'attaccante del Verona, che si avventa su cross di Fares e mette in difficoltà Brignoli, abile ad intervenire sul pallone. Cambio per gli ospiti: esce Luppi, entra Troianiello. Al 63esimo viene ammonito Soprayen per fallo ai danni di Terrani. Una sostituzione per parte: tra le fila dell'Hellas Verona esce Pazzini ed entra Ganz mentre il Perugia sostituisce Terrani con Acampora. Forte si allarga sulla destra e prova a servire Gnahoré nel cuore dell'area. Nicolas esce dai pali e fa suo il pallone. Jacopo Dezi, ormai esausto, esce prendendosi una meritata standing ovation. Cambio anche per il Verona: fuori Bessa, dentro Zaccagni. Ammonito all'88esimo Brighi per un fallo a centrocampo su Valoti. Bucchi manda in campo Fazzi al posto proprio di Brighi. Nei minuti di recupero il Verona ci prova. Fares crossa dalla sinistra ma Mancini subito ribatte. La partita termina 1-1 consegnando un punto a testa che non scontenta nessuno. (Francesco Davide Zaza)





