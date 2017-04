Video/ Pisa Pro Vercelli (1-1): highlights e gol della partita (Serie B 2017, 38^ giornata)

Video Pisa-Pro Vercelli (Foto LaPresse)

VIDEO PISA PRO VERCELLI (RISULTATO FINALE 1-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2017, 38^ GIORNATA) - Allo Stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani il Pisa strappa un pareggio per 1 a 1 contro la Pro Vercelli nella 38^ giornata del campionato di serie B. La formazione ospite cerca di imporsi sin dai primi minuti e riuscendo a passare in vantaggio già al 14' su calcio di rigore concesso per fallo di mano di Del Fabro e trasformato da Comi. Lo stesso attaccante fallisce poi delle buone opportunità prima del riposo al 29' ed al 40' ma, nella ripresa, i padroni di casa trovano il pari al 74' grazie al subentrato Cani, girata di potenza approfittando del passaggio da parte di Mannini. Un gol che spezza l'imbattibilità del portiere della Pro Vercelli Ivan Provedel, che aveva subito l'ultima rete il 18 marzo contro il Verona (nei minuti di recupero). Con questo risultato la Pro Vercelli è salita a quota 47 punti che valgono al 13^ posizione in graduatoria,mentre la compagine toscana è il fanalino di coda della classifica con 33 punti

LE STATISTICHE - Analizzando le statistiche dell'incontro occorso nella 38^giornata di Serie B emerge come, grazie al gran secondo tempo disputato il Pisa avrebbe meritato qualcosa in più rispetto alla Pro Vercelli, a cominciare dal possesso palla favorevole con il 58%. A questo si aggiungono il numero superiore di palloni giocati, 587 a 410, supportato dalle 24 palle recuperate da Del Fabro e dai 53 passaggi completati da Lisuzzo. Superiorità anche in fase offensiva per i nerazzurri a fronte del 5 a 3 nelle conclusioni importanti con 4 tentativi del solo Cani. Il Pisa ha inoltre registrato un più alto indice di pericolosità, fissato a fine match sul 45.7% contro il 30.7% registrato dalla formazione piemontese. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, l'arbitro Pezzuto della sezione di Lecce ha estratto il cartellino giallo 5 volte ammonendo rispettivamente Di Tacchio e Lazzari da una parte, Vives, Morra e Konate dall'altra. (Alessandro Rinoldi)

