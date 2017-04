Video/ Salernitana Bari (0-0):highlights della partita (Serie B 2016-2017, 38^ giornata)

La curva della Salernitana (LaPresse)

VIDEO SALERNITANA BARI (0-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 38^ GIORNATA)- il lunch match della 38^ giornata del campionato di serie B tra Salernitana e Bari, giocato tra le mura granata del Arechi di Salerno si è chiusa con un deludente 0-0, che poco serve in ottica classifica ad entrambe le formazioni. Con questo esito infatti entrambe le compagini rimango vicine nella graduatoria del campionato cadetto e ad un passo dal tabellone dei play off promozione, con 51 punti a testa a bilancio. Dopo un inizio piuttosto equilibrato, dove entrambe le formazioni si sono chiuse in attesa di osservare le prime mosse degli avversari: sono stati i padroni di casa i primi a prendere il pallino del gioco: nonostante delle buone occasioni gol però la formazione di Bollini si è rivelata troppo imprecisa e insicura nella fase di finalizzazione. Da segnalare però il gol annullato proprio alla Salernitana di Joao Silva, per un precedente fallo di mano di Rosina. Nella ripresa i galletti sono scesi in campo con maggior spirito di iniziativa, ma pur a ranghi compatti sono davvero poche le incursioni in area avversaria. Nel finale a poco sono serviti i 7 minuti di recupero concessi dall’arbitro e il tabellone è rimasto fisso sullo 0-0 iniziale.

LE STATISTICHE – Stando alle statistiche ufficiali del match al Arechi tra Salernitana e Bari, occorso nella 38^giornata della serie cadetta, apre che i padroni di casa potessero meritare qualcosina in più rispetto a quanto il risultato dica. La formazione di casa infatti ha registrato un maggior possesso palla (fisso sul 57% contro il 43% dei galletti), oltre che in maggior numero di calci d’angoli (6-1) e una buona percentuale di passaggi riusciti, fissata sul 63.3 per i granata contro il 49.9 dei galletti biancorossi. Buoni i numeri offensivi della Salernitana che ha registrato a bilancio 5 riti in porta, contro i 2 degli ospiti, con una percentuale di 45.3 in attacco alla porta contro il 39.5 del Bari, che ha registrato appena 16 falli e 2 gialli, contro i 21 e i 4 assegnati ai granata nel corso dei 90 minuti. Numeri comunque molto bassi per entrambe le formazioni nell’indice di pericolosità, fissato a 30.2 per la Salernitana e a 22.7 per il Bari.

