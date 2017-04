Video/ Spal Cittadella (2-1): highlights e gol della partita (Serie B 2017, 38^ giornata)

Video Spal Cittadella (Foto LaPresse)

VIDEO SPAL CITTADELLA (RISULTATO FINALE 2-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2017, 38^ GIORNATA) - Nella 38^giornata del campionato di Serie B allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara la Spal avvicina la promozione diretta in Serie A superando il Cittadella per 2 a 1. Gara dai due volti con gli ospiti capaci di dominare il primo tempo per quasi tutta la frazione, come dimostrano le occasioni per Strizzolo al 14' ed al 29'. I padroni di casa crescono però a ridosso dell'intervallo riuscendo ad impensierire gli avversari al 44' con Zigoni. Il secondo tempo vede invece un grande avvio dei biancazzurri trovando la rete del vantaggio già al 49' con il capitano Giani, bravo a colpire su assist di Del Grosso sugli sviluppi di un corner. Il raddoppio arriva grazie all'ottimo Zigoni al 67', sfruttando il suggerimento di Schiavon, ed il terzo goal degli estensi di Cremonesi al 71' viene tuttavia annullato dall'arbitro dopo un consulto con l'assistente di linea durato diversi secondi. Con questo successo la formazione spallina raggiunge quindi quota 73 punti, mentre il Cittadella rimane a 57 punti in classifica. I granata accorciano quindi le distanze al 79' con Litteri, facile deviazione sotto porta usufruendo della grande azione del neo entrato Kouame, sebbene non basti ad agguantare il pareggio da qui al triplice fischio.

LE STATISTICHE - Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come il Cittadella avrebbe decisamente meritato qualcosa in più rispetto a quanto raccolto questo pomeriggio, a cominciare dal possesso palla favorevole con il 55%. In fase di palleggio i granata hanno giocato molti più palloni dei biancazzurri, 497 a 416 supportati dalle 26 palle recuperate da Scaglia e dai 57 passaggi completati da Iori. In fase offensiva, sempre il Cittadella si è distinto a causa del 5 a 3 nel computo delle conclusioni importanti, con 2 tentativi a testa per Iori, Chiaretti, Strizzolo e Vido. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, l'arbitro Pasqua della sezione di Tivoli ha estratto il cartellino giallo 5 volte in tutto ammonendo rispettivamente Cremonesi da una parte, Pascali, Pasa, Scaglia e Kouame dall'altra. (Alessandro Rinoldi)





© Riproduzione Riservata.