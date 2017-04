Wta Stoccarda 2017/ Diretta Vinci Sharapova streaming video SuperTennis.tv, orario delle partite (oggi)

Maria Sharapova, 30 anni, torna a giocare al Wta Stoccarda 2017 (LaPresse)

DIRETTA WTA STOCCARDA 2017: VINCI SHARAPOVA STREAMING VIDEO SUPERTENNIS.TV, ORARIO DELLE PARTITE (OGGI 26 APRILE) - Diretta Vinci-Sharapova: è arrivato il momento di vivere il match di primo turno al torneo Wta Stoccarda 2017. La nostra Roberta Vinci è l’unica italiana presente nel tabellone di questo appuntamento Premier, che di fatto inaugura la stagione sulla terra rossa; è stata parecchio sfortunata perchè il sorteggio l’ha messa di fronte a Maria Sharapova, vale a dire la star del Porsche Tennis Grand Prix. I match iniziano alle ore 12:00 ma Vinci e Sharapova giocheranno non prima delle 18:30.

Non solo per la sua fama e per le tre vittorie consecutive tra 2012 e 2014; anche e soprattutto perchè, come abbiamo detto nei giorni scorsi, la russa torna a giocare dopo quasi un anno a mezzo di squalifica per doping. Il suo ultimo torneo rimane l'Australian Open del 2016; da allora tanti allenamenti e qualche esibizione ma nessun appuntamento ufficiale. La riduzione della squalifica permette a Masha di giocare a Stoccarda, uno dei tornei che preferisce; il fatto che l'esordio arrivi mercoledì non è casuale, visto che questo è il primo giorno utile per calcare il campo dopo la sospensione.

La Vinci non gioca contro la Sharapova addirittura dal 2012: erano gli ottavi di Indian Wells e la russa si impose per 6-2 6-1. Ancora più netta (6-0 6-1) la vittoria del 2007 nel primo turno degli Us Open; 0-2 insomma, anche se da quel torneo in California parecchie cose sono cambiate soprattutto per la tarantina, che è arrivata a giocare una finale Slam e finalmente è riuscita a entrare nella Top Ten della classifica mondiale.

Oggi però Roberta è numero 36 Wta e corre verso la fine della sua carriera; se vogliamo in questo primo turno di Stoccarda, nonostante la sfortuna di aver incrociato una ex numero 1 Wta con cinque Slam in bacheca, la Vinci troverà una Sharapova che non potrà logicamente essere al suo top, anche se ha continuato ad allenarsi e si è preparata per questo appuntamento.

Tra gli altri match di giornata troveremo Johanna Konta (contro Naomi Osaka) reduce dalle lacrime e dal polverone di Costanza per gli insulti ricevuti in Fed Cup dal capitano rumeno Ilie Nastase; giocherà anche CoCo Vandeweghe, che ha preso per mano gli Stati Uniti portandoli alla finale del torneo per nazionali eliminando la Repubblica Ceca, che aveva vinto le ultime tre edizioni.

Il torneo Wta Stoccarda 2017 sarà trasmesso in diretta tv da SuperTennis, la televisione federale che trovate al canale 64 del vostro telecomando (oppure al 224 se accederete da Sky); appuntamento in chiaro per tutti, con la disponibilità delle immagini in diretta streaming video visitando senza costi il sito www.supertennis.tv. Per quanto riguarda i social network, potete consultare le pagine facebook.com/PorscheTennisGrandPrix e, su Twitter, @PorscheTennis.

