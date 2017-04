Diretta/ Giro di Romandia 2017 info streaming video e tv: percorso e orari 2^ tappa (oggi 27 aprile)

Diretta Giro di Romandia - LaPresse

DIRETTA GIRO DI ROMANDIA 2017 INFO STREAMING E TV, PERCORSO 2^ TAPPA (OGGI GIOVEDI' 27 APRILE) - Il Giro di Romandia 2017 oggi ci propone la seconda tappa in linea Aigle-Bulle di 136,5 km, accorciata a causa del maltempo rispetto al tracciato originario che avrebbe previsto 160,7 km da Champery a Bulle. Una giornata magari non difficilissima ma sicuramente insidiosa, con un percorso ostico pur senza difficoltà particolari. La partenza sarà dunque collocata ad Aigle e non a Champery (sede dell’arrivo della tappa di ieri) e avrà luogo alle ore 13.55, dal momento che il tracciato è stato ridotto. Si eviterà la prima parte, dove sta nevicando: confermato il foglio firma a Champery, poi ci si trasferirà ad Aigle. Non cambierà comunque il valore tecnico della tappa, che sarà caratterizzata da continui saliscendi, compresi tre Gran Premi della Montagna. Va però detto che si tratterà di due Gpm di terza categoria e uno di seconda, che sarà l’ultimo ma collocato quando mancheranno ancora circa 50 km all’arrivo di Bulle. Tappa comunque non per velocisti, perché anche nel finale ci saranno continui saliscendi, con qualche strappo significativo e arrivo in leggera salita, anche se non valido come Gpm. Una giornata dunque insidiosa ma non troppo difficile, meteo permettendo.

La classifica potrebbe comunque registrare qualche novità, anche perché per il momento è molto corta. Al comando troviamo sempre il nostro Fabio Felline, vincitore martedì del cronoprologo d’apertura: il piemontese della Trek-Segafredo ha 8” di vantaggio sul tedesco Maximilian Schachmann della Quick-Step Floors e sullo spagnolo Jesus Herrada della Movistar, poi distacchi ridottissimi con oltre 60 corridori nel giro di un minuto. Per tutti gli appassionati che vorranno seguire il Giro di Romandia 2017 in diretta tv, bisogna sottolineare che la corsa a tappe della Svizzera francofona, nuovo atto dell’Uci World Tour, è visibile su Eurosport 2: per la seconda tappa Aigle-Bulle, l’appuntamento sarà a partire dalle ore 16.00. Eurosport 2 è visibile sia sulla televisione satellitare Sky, sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium: ciò significa che la diretta streaming video sarà disponibile ai rispettivi abbonati sia tramite l’applicazione Sky Go, sia tramite Mediaset Premium, oltre che tramite Eurosport Player.

© Riproduzione Riservata.