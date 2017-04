GOL MASCHERANO/ Video, il primo gol con la maglia del Barcellona: ci sono voluti 7 anni

Javier Mascherano sta per segnare il primo gol con il Barcellona (LaPresse)

VIDEO GOL MASCHERANO: IL PRIMO CENTRO CON LA MAGLIA DEL BARCELLONA - Per un Leo Messi che ha raggiunto i 500 gol con la maglia del Barcellona (e li ha già superati) c’è un Javier Mascherano che mercoledì sera ha segnato il primo con la maglia blaugrana. Sono serviti sette anni per festeggiare, ma finalmente l’argentino ce l’ha fatta: nella partita di campionato contro l’Osasuna, sul risultato di 5-1, il Barcellona ha avuto a disposizione un calcio di rigore. Messi era già in panchina, Andrés Iniesta non era nemmeno entrato, Neymar era squalificato: l’onore sarebbe toccato a Ivan Rakitic. Il centrocampista croato ha preso il pallone e si è avvicinato al dischetto, ma in quel momento Gerard Piqué, compagno di reparto di Mascherano, è andato da Luis Enrique e dai senatori del gruppo proponendo che fosse El Jefecito a calciare. Tutti d’accordo, anche Rakitic che pregustava il settimo gol in campionato: Mascherano dunque è andato sul punto di battuta e ha battuto il nostro Salvatore Sirigu. Primo gol di sempre con la maglia del Barcellona: ci sono volute 320 partite (195 di Liga, 43 di Coppa del Re, 66 di Champions League e 16 tra Supercoppe e Mondiali per Club) ma finalmente anche l’argentino può scrivere il suo nome nella lunghissima lista di marcatori nella storia blaugrana.

Quello di mercoledì sera è stato soltanto il nono gol in carriera, contando anche la nazionale argentina: Mascherano non è mai stato un giocatore votato alla rete. Nato come volante (in Argentina chiamano così il playmaker davanti alla difesa), nel River Plate ha espresso le sue doti e dopo un breve passaggio nel Corinthians ha seguito il connazionale Carlos Tevez anche nel West Ham, giocandovi tuttavia solo 5 partite. Nel Liverpool, sotto la guida di Rafa Benitez, è esploso: ha giocato 139 partite con la maglia dei Reds diventando uno dei centrocampisti più forti al mondo, soprattutto nella fase di interdizione e nella capacità di leggere le situazioni del campo. Una capacità che Pep Guardiola ha immediatamente sfruttato: trovatosi chiuso nel suo ruolo dal rampante Sergio Busquets, Mascherano è stato trasformato in un difensore centrale. Decisione saggia: in un sol colpo Guardiola ha trovato un titolare in più e ha degnamente sostituito Carles Puyol, rendendo meno traumatico l’addio dello storico capitano. Il primo gol di Mascherano in carriera è arrivato nel 2006 con il Corinthians; l’ultimo, prima del rigore contro l’Osasuna, era stato segnato a fine febbraio 2010, quando il Liverpool era andato a vincere 3-1 sul campo dell’Unirea Urziceni (in Romania) nel ritorno dei sedicesimi di Europa League.

