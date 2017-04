Manchester City Manchester United/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, risultato live

Diretta Manchester City Manchester United (Foto LaPresse)

DIRETTA MANCHESTER CITY MANCHESTER UNITED: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, PREMIER LEAGUE 2017) - Manchester City Manchester United sarà diretta dall’arbitro Martin Atkinson; alle ore 21 italiane di giovedì 27 aprile si gioca una partita cruciale che vale come recupero della 26esima giornata di Premier League 2016-2017. Partita cruciale perchè le due squadre di Manchester lottano per un posto in Champions League: al momento lo United sarebbe fuori (è quinto con un punto da recuperare al City), ma entrambe hanno due partite meno del Liverpool e dunque, almeno potenzialmente, potrebbero prendersi terza e quarta posizione alle spalle di Chelsea e Tottenham.

Di conseguenza la partita diventerebbe una corsa alla qualificazione diretta in Champions League. Dal punto di vista della stagione, per entrambe le squadre le cose non sono andate come previsto: a Manchester si sognava una sfida al vertice tra Pep Guardiola e José Mourinho, nuovamente uno contro l’altro dopo i fasti del Clasico, e invece lo United si è presto staccato dalla lotta alla Premier League laddove il City ha retto fino a un certo punto per poi perdere colpi.

Non solo: i Citizens hanno anche fallito le coppe nazionali (in FA Cup fuori in semifinale pochi giorni fa, in Coppa di Lega eliminazione al quarto turno proprio per mano dei Red Devils) e in Champions League sono usciti agli ottavi. Se non altro lo United ha vinto la Coppa di Lega mettendo in bacheca un titolo (sia pure minore) e devono ancora giocarsi la semifinale di Europa League.

Diciamo comunque che ci si aspettava altro, e che questo derby rischia di diventare un “contentino” senza quel fuoco vivo che anima le lotte per i grandi titoli. Tant’è; il contesto rimane questo e adesso sia City che United dovranno provare a vincere, con la squadra di Guardiola che ha le pressioni maggiori, sia perchè gioca in casa sia perchè, come detto, la sua stagione è stata decisamente più avara di soddisfazioni.

Difficile capire quali possano essere le formazioni, perchè gli assenti non sono pochi; nel Manchester City Jesus Navas contende una maglia a Zabaleta sulla corsia destra, Kolarov dovrebbe giocare a sinistra con Otamendi a fare da centrale insieme a Kompany. A centrocampo spazio alla coppia Fernandinho-Yaya Touré, con qualità e quantità insieme per lanciare i giocatori offensivi. Qui non dovrebbero esserci dubbi: De Bruyne scala al centro lasciando spazio a Sterling sulla corsia destra, dall’altra parte del campo ci sarà Leroy Sané mentre Sergio Aguero sarà la prima punta.

Nel Manchester United invece a prendere il posto di Ibrahimovic potrebbe essere Martial, in ballottaggio con Rooney che però ha giocato nel fine settimana; Lingard e Rashford vanno verso la conferma sulle corsie della trequarti con Mkhitaryan che dovrebbe essere il centrale alle spalle dell’attaccante. Ander Herrera si riprende il posto al fianco di Pogba nella cerniera mediana; Bailly e Daley Blind saranno i centrali difensivi, sulle fasce Antonio Valencia e Ashley Young dovrebbero avere la meglio con Rojo che potrebbe essere impiegato comunque - al centro - spingendo dunque l’olandese sull’esterno.

Per Manchester City-Manchester United sono disponibili le quote fornite, tra le altre, dall’agenzia di scommesse Snai; i Citizens vengono dati per favoriti con una quota di 1,90 sul segno 1, mentre il segno 2 vale 4,00 e il pareggio vi permetterà di vincere 3,65 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

Manchester City Manchester United sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 3, e dunque sarà un appuntamento per gli abbonati alla pay tv del satellite; in assenza di un televisore sarà possibile assistere alla partita dell’Etihad anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go.

