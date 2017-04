Probabili formazioni/ Atalanta Juventus: diretta tv, orario, ultime notizie live (Serie A 2017)

Probabili formazioni Atalanta Juventus (Foto LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA JUVENTUS: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Atalanta Juventus è l’anticipo che apre la trentaquattresima giornata di Serie A 2016-2017: si gioca venerdì 28 aprile alle ore 20:45, un giorno prima rispetto al solito programma visto che i bianconeri saranno impegnati mercoledì nella semifinale di Champions League. La Juventus ha 8 punti di vantaggio sulla Roma e questa partita, insieme alla trasferta in casa giallorossa, è l’ostacolo più grosso sulla strada verso il sesto scudetto consecutivo: l’Atalanta non perde colpi e difende quinto posto e qualificazione virtuale all’Europa League. In più c’è Gian Piero Gasperini, uno che i bianconeri li ha già battuti (da ex). Andiamo allora, aspettando che venerdì sera le due squadre facciano il loro ingresso in campo, a leggere in maniera più dettagliata quelle che sono le probabili formazioni di Atalanta Juventus.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA - Sorride Gasperini: Kessie ha recuperato dall’infortunio subito lo scorso sabato e sarà regolarmente in campo salvo ricadute dell’ultima ora. Gli fa spazio ovviamente Cristante e così la formazione dell’Atalanta rimane quella classica, schierata con difesa a tre e Kurtic ad agire da trequartista alle spalle di Gomez e Petagna. Due futuri bianconeri saranno in campo venerdì: Mattia Caldara raggiungerà la Juventus nel 2018, Leonardo Spinazzola ha già giocato con la Primavera e, in prestito a Bergamo, dovrebbe rientrare a giugno per fare il vice di Alex Sandro. Uno leader del reparto difensivo (e già con 7 gol all’attivo), l’altro esterno sinistro; a destra giocherà Andrea Conti, che della Juventus sarebbe tifoso ma che potrebbe finire in Premier League (o al Napoli, che lo segue con attenzione). Andrea Masiello - lui pure ex bianconero - e Rafa Toloi completano la difesa a protezione di Etrit Berisha, in mezzo con Kessie ci sarà lo svizzero Freuler. Da valutare il possibile impiego, nel secondo tempo, di Alberto Paloschi che nell’Atalanta ha avuto ben poche soddisfazioni.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS - Difficile che Massimiliano Allegri faccia turnover per questa partita: d’accordo la Champions League, ma l’Atalanta è un cliente scomodissimo e in più le seconde linee sono state impiegate domenica scorsa contro il Genoa. Ci aspettiamo dunque la formazione migliore: davanti a Buffon (che torna titolare) Bonucci e Chiellini con Lichtsteiner e Alex Sandro a ricoprire le fasce (Dani Alves giocherà in Champions League), a centrocampo ci sarà sicuramente Khedira che è squalificato per l’andata contro il Monaco, al suo fianco si dovrebbe rivedere Pjanic che dunque prenderà il posto di Marchisio. Torna nell’undici titolare anche Cuadrado, che si è riposato contro il Genoa e che sarà importante anche mercoledì sera al Louis II; dall’altra parte conferma per Mandzukic che è tornato al gol, Dybala torna a ricoprire il ruolo di trequartista nella linea a tre con Gonzalo Higuain, che ha frenato la sua striscia di reti nel poker al Grifone, che va a caccia del secondo titolo consecutivo di capocannoniere (al momento deve recuperare due reti alla coppia Belotti-Dzeko).

DIRETTA TV - Atalanta Juventus, valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà visibile in diretta tv sui canali della pay tv del satellite (Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1) e su quelli della pay tv del digitale terrestre (Premium Sport e Premium Sport HD).

ATALANTA (3-4-1-2): 1 E. Berisha; 3 Toloi, 13 Caldara, 5 A. Masiello; 24 A. Conti, 19 Kessie, 11 Freuler, 37 Spinazzola; 27 Kurtic; 29 Petagna, 10 A. Gomez

A disposizione: 91 Gollini, 33 Hateboer, 29 Konko, 77 C. Raimondi, 88 A. Grassi, 4 Cristante, 8 Migliaccio, 87 Mounier, 7 D’Alessandro, 52 Cabezas, 43 Paloschi

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Squalificati: -

Indisponibili: Zukanovic

JUVENTUS (4-2-3-1): 1 Buffon; 26 Lichtsteiner, 19 Bonucci, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic; 7 Cuadrado, 21 Dybala, 17 Mandzukic; 9 Higuain

A disposizione: 25 Neto, 32 Audero, 23 Dani Alves, 15 Barzagli, 4 Benatia, 24 Rugani, 22 Asamoah, 14 Mattiello, 8 Marchisio, 28 Rincon, 27 Sturaro, 18 Lemina

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: Pjaca

